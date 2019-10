Siento un gran frescor cuando los pueblos comienzan a levantarse, asegura Cabello

ND / 24 oct 2019 – El primer vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello, sostuvo este jueves que están preparando un golpe de Estado en Bolivia, donde Evo Morales es el gran vencedor, y por otra parte, aseguró que el “huracán bolivariano” va a llegar pronto a Europa.

“Quieren repetir en Bolivia el guión del golpismo, de designar a un presidente como lo hicieron aquí que colocaron a Juanito Alimaña (Juan Guaidó). Estados Unidos no tiene moral. Nos siguen bloqueando desde Estados Unidos, por cada sanción que nos hagan, el pueblo seguirá luchando y venciendo porque no nos vamos rendir y la mejor respuesta es el pueblo en la calle. Ese pueblo chileno, ecuatoriano, haitiano, argentino y uruguayo ya escogió una ruta, es la revolución de los pueblos. No hay forma de detenerlo, sino será peor para ellos. Están preparando un golpe de Estado en Bolivia. Es el racismo que llevan por dentro, solo ellos creen que pueden ganar una elección, gobernar un país”, afirmó Cabello desde la movilización oficialista.

El representante el Psuv agregó que “a Venezuela le toca un papel estelar, aquí en Venezuela cada ataque contra el pueblo debe ser contrarrestado con más revolución. Quieren gobernar a Venezuela para robarse los recursos del país. EEUU encabeza una ofensiva contra los pueblos libres de América. Siento un gran frescor cuando los pueblos comienzan a levantarse, no lo niego. El huracán bolivariano va a llegar a Europa. Queridos hermanos, ustedes saben que el imperialismo no se va a rendir, mañana a lo mejor al señor Trump le toca la foto con Lilian Tintori y se seca. No subestimemos al enemigo porque nos odia por no habernos rendido. Vamos a prepararnos, pueblo a la calle, al combate y a la victoria, no nos descuidemos ni un momento. Aquí en Venezuela, el chavismo ha demostrado que sale a marchar en paz, la violencia la instaura la oposición”.

