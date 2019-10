Seniat instaló chips de facturación instantánea en caramelerías de Cines Unidos: La Patilla

View this post on Instagram

Usuarios de Cines Unidos han hecho visible en la última semana a través de las redes sociales que el servicio de caramelerías en todas las sedes a nivel nacional no se encontraba disponible. Algunos comentaron que se trataba de una clausura efectuada por el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) por los avisos que pudieron encontrar en el lugar, sin embargo desde las cuentas oficiales no se ofrecía mayores detalles. Un trabajador de la empresa indicó a La Patilla que la medida obedecía efectivamente a una exigencia hecha por el Seniat para la instalación de dispositivos o chip para impresoras fiscales que permitieran la transmisión al instante de la facturación en cada máquina. #AN1