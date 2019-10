Sectores de La Candelaria están sin luz, según tuiteros

Oleg Kostko / 15 oct 2019.- A través de Twitter usuarios han denunciado un apagón que afecta a la comunidad de la Candelaria en Caracas que ya tendría una duración de seis horas desde el momento en que se publicó esta nota.

“Ya son más de 6 horas sin luz en la Candelaria Norte, ya esto es habitual gracias al pésimo servicio de Corpoelec, qué ca…, toda vaina se atrasa y ellos bien gracias”, denunció Nelson Caicedo en un tuit.

“Sin luz desde anoche 11:50 pm avenida norte 13 La Candelaria, Avilanes a Mirador”, aseguró María Pérez.

“Una parte de La Candelaria norte en Caracas sin electricidad desde las 12 am y son ya las 5 am y no tenemos el servicio siempre la quitan del mismo lado de la zona”, criticó Katty Cornejo.

Hasta el momento en las redes sociales de Corpoelec no han proporcionado mayor información por lo que se desconocen las causas o si el personal de la empresa estatal eléctrica se encuentra solventando la situación.

