Sebastiana Barráez, 2:00pm: Rodríguez Torres está hospitalizado en Fuerte Tiuna

especial Anaisa Rodríguez / 5 oct 2019.- La periodista Sebastiana Barráez precisó este sábado que el mayor general Miguel Rodríguez Torres fue hospitalizado ayer en Fuerte Tiuna sin conocer más detalles.

“De hoy sábado no hay ningún tipo de información porque los médicos no quieren dar información y el Dgcim dijo a sus familiares que no tendrán acceso al paciente hasta la próxima semana. La noche del viernes, sus padres pudieron verlo y según informaron, por ordenes superiores y al ver la situación delicada en la que se encuentra, debido a las condiciones adversas, la edad, la pérdida de peso, lo dejaron hospitalizado en Fuerte Tiuna”, dijo en entrevista concedida a Noticiero Digital.

Barráez, experta en el tema militar, rechazó que la Dgcim no informe a los familiares sobre el estado de salud de los presos. “Se ha creado un perverso estilo de no comunicar nunca a los familiares lo que está sucediendo con los detenidos. Esto paso en el caso de gente que presenta cuadros delicados de salud”.

“El presidente de Citgo y ministro Nelson Martínez, cuando fue llevado al Hospital Militar, ya era demasiado tarde y murió porque la Dgcim no lo trasladó a tiempo para su tratamiento médico”, añadió.

Barráez señaló que la Dgcim solicitó a los familiares de Rodríguez Torres que le llevarán la comida – sin saber a qué hora la recibiría. “Ese el modus operandi de la Dgcim: a los presos que están en Fuerte Tiuna hay que llevarles la comida a la sede de Boleíta y de allí, ellos las llevan cuando les da la gana a la Policía Militar. Ahora, en el caso de Rodríguez Torres le pidieron llevar la comida a Boleíta, de allí la Dgcim a Policía Militar y de allí ellos la llevarán al Hospitalito cuando les dé la gana”.

Además, destacó que Rodríguez Torres fue trasladado al Hospitalito porque presentó un altísimo cuadro febril el jueves en la noche e indicó que un custodio habría muerto este viernes de dengue hemorrágico. “Fue trasladado ayer después de las 2 de la tarde, después de que la noche anterior había presentado un altísimo cuadro febril. Ayer a las 2:00 pm. habría muerto un custodio por dengue”.

“Los custodios y detenidos han manifestado en reiteradas veces que esa cárcel está full de zancudos y que ante esto no se han tomado previsiones”, sentenció.

