Salario mínimo debe rondar los $500, afirma Asdrúbal Oliveros

ND / foto: Panorama / 16 oct 2019 – El economista y director de Ecoanalítica, Asdrúbal Oliveros, afirmó este miércoles que es necesario que se formulen nuevas políticas sociales para tratar de acabar con el “terrible” sistema de desigualdad que existe en la nación.

“Estimaciones del FMI sobre Venezuela son exageradas para lo que está pasando en Venezuela en este momento con la inflación que es la más alta del mundo pero no va a terminar como ellos dicen, ahora no sé si eso signifique algo bueno para la gente, porque probablemente terminemos el año entre 15.000 y 20.000% de inflación, pero si comparas eso con un ciudadano colombiano o un peruano que tiene una inflación al año de 3%, que tú termines en 20.000%, yo dudo que a alguien le parezca que mejoró su vida porque no es 200.000% sino 15.000%, al final el deterioro de la gente sigue siendo profundo independientemente de que la inflación en Venezuela haya desacelerado un poco, pero es porque el Gobierno acabó con el crédito, acabó con el consumo, y acabó con lo que es el gasto de inversión del Estado”, reveló a América Digital Noticias.

“El salario no alcanza, lo acaban de subir por decreto el salario mínimo al nivel de 15 dólares mensuales cuando tú necesitarías por lo menos por la medida pequeña 500 dólares para comprar las cosas que necesites. El proceso que vive Venezuela es un proceso muy profundo de deterioro y sobre todo de empobrecimiento generalizado y de exclusión social extremadamente profundo, sólo una minoría tiene acceso a bienes”.

El economista agregó que “hay una importante circulación de divisas en el país, existe un 35% de la población venezolana que maneja divisas, hay un grupo importante que tiene acceso a dólares pero en muy pocas cantidades en ese 35%, y necesitas 500 dólares para abastecer a tú familia. A lo mejor pueden hacer 100 dólares o hasta 150, pero no estás bien con eso, pareciera que la cosa está bien desde otro país, pero no es así. En Venezuela hay un deterioro muy fuerte en la calidad de vida y que pueden verse contrastes de personas que comen en un restaurante y otras que hurgan la basura, hay grandes desigualdades en este país. Hay un terrible sistema de desigualdad en Venezuela resultado del proceso de destrucción del país. El país necesita un programa de estabilización amplio y no puede dejar de lado el problema social, comprendiendo muy bien la realidad social que ocurre en Venezuela y se diseñen políticas públicas sociales que permitan reducir esas desigualdades. Se debe abordar a las personas que están en pobreza crítica”.

