¿Se imaginan a Guaidó siendo más fuerte que Lenín Moreno?, dice tuitero

Anaisa Rodríguez / 6 oct 2019.- El blogger Juan Carlos Díaz opinó, este domingo, que el presidente encargado designado por la Asamblea Nacional, Juan Guaidó anunciaría medidas populistas, a diferencia del presidente de Ecuador, Lenín Moreno.

“Ustedes se imaginan a Don Guaidó transmitiendo un mensaje en la Venezuela libre anunciando medidas más fuertes que las de Lenín Moreno en Ecuador.? Yo no, no me lo imagino, todo lo contrario, lo veo anunciando más medidas populistas”, escribió en Twitter.

Este sábado, el diputado Biagio Pilieri fue consultado por Noticiero Digital sobre el tema de los subsidios e indicó que tras el cese de la usurpación seguramente habrá subsidios para atender a los más vulnerables.

“Para ese momento, en Venezuela, imperará un régimen de abiertas libertades. Obviamente, en las primeras de cambio, posiblemente y seguramente, tendrán que tomarse medidas que vengan a proteger a las clases sociales más desfavorecidas pero el problema no es el tema del subsidio, como subsidio, sino que los subsidios han sido utilizados por Maduro primero como un mecanismo de control social y segundo, para actos de corrupción. Por lo tanto no hay comparación alguna”, dijo.

