Se habla de entre 30 y 35 dólares por un pan de jamón: Fetraharina

Jesús A. Herrera S. / 14 oct 2019.- El presidente de Fetraharina, Juan Crespo, alertó este lunes que existe una estimación de entre 30 y 35 dólares para comprar un pan de jamón, producto de la crisis que vive entre los productores de pan.



“Se habla que un pan de jamón va a costar 30 o 35$, no sé, con todos los aumentos, no sé quién se va a poder comprar un slice, porque ni la cultura navideña se respeta en este momento”, señaló Crespo.

Expresó que el mejor trigo para la producción es el importado de Canadá y Estados Unidos, pero que por el conflicto político que existe, hay la necesidad de traerlo de Rusia “y lo que se asignó fueron 650 mil toneladas, y si lo dividimos en 12 molinos, no se va a poder abastecer el mercado nacional que aspira, por lo menos, cuatro barcos de 30 mil toneladas mensuales” para poder acabar con la escasez.

Indicó que desde la federación se ha tomado el salario como referencia y que nunca se ha criticado al gobierno en sus políticas de protección, pero cuestionó, con este nuevo aumento de sueldo mínimo a 300 mil bolívares, cómo quedarán las clasificaciones de cargos.

Además, fue enfático al señalar que el problema no es tanto el sueldo, sino la materia prima. “La ley establece muy claro en su artículo 72 que si no hay materia prima, el patrono no está en la obligación de pagar salarios”, acotó.

“Se han visto trasnacionales que sus plantas están tocando fondo. No podemos confundir las cosas. Pensamos que si se reactiva el aparato productivo, vamos a pasar una navidad feliz, pero lanzando aumentos no, hay que discutir las clasificaciones de cargo y los patronos dicen que es otro golpe, nosotros somos protagonistas de todo esto (…) Los venezolanos necesitamos tener el pan para que por lo menos con mortadela aliviemos la situación critica, porque nadie sobrevive con dos dolares, llamamos al Ejecutivo y ministro de Alimentación a que se aboque a esta situación que cada día se acrecienta más”, acotó.

Lea más: Correa: Es una típica táctica de las dictaduras la arremetida contra el correísmo

vaya al foro

Etiquetas: fetraharina | pan de jamón | Venezuela