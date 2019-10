Ricardo Sanguino: Quien niegue que la inflación es por la “guerra económica” la apoya

Oleg Kostko – Jesús Herrera / 15 oct 2019 / act: 12:01 p.m.- El expresidente del BCV, Ricardo Sanguino, aseguró este martes que la hiperinflación en el país es producto del bloqueo de EEUU y que quien no quiera aceptarlo así, es porque está con el “imperialismo norteamericano”.

“La inflación que estamos observando, es producto del bloqueo económico, de la guerra económica y el que no quiera aceptarlo así, es porque está apoyando al imperialismo norteamericano”, dijo Sanguino en los jardines del Palacio Federal Legislativo.

Previamente, Sanguino aseguró que como el país está en guerra no puede hacerse uso de los mecanismos habituales para manejar la economía. “No se puede aplicar los análisis derivados de situaciones normales a lo que se vive aquí en Venezuela, no lo puedes aplicar estamos en una guerra, buscas los mecanismos y tratas de aplicarlo para resolver el problema”.

Ante la pregunta de un periodista de TVVenezuela sobre la emisión de dinero inorgánico por parte del BCV Sanguino defendió dicha emisión bien sea que el país disponga de divisas o no

“Diputado usted fue presidente del Banco Central de Venezuela quería saber qué postura tenía sobre la emisión de dinero inorgánico”

“¿Tu sabes que es el dinero inorgánico?, si sé lo que es, dinero que no tiene producción, respondió el periodista, ¿tú sabes cómo se crea el dinero en Venezuela? se crea con el ingreso de divisas y si tú tienes divisas tu emites, y si tú tienes un bloqueo petrolero porque no puedes vender petróleo ¿Qué quieres tu que no se emita dinero?”, dijo.

