Saab: Piñera es el pupilo estrella de Pinochet

Elías Rivas / 23 oct 2019.- El fiscal general impuesto por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, criticó fuertemente a la Organización de Estados Americanos por mantenerse, según él, en silencio ante los disturbios en Chile.

“Como defensor de derechos humanos no podía dejar de dar nuestra solidaridad al pueblo de Chile que hoy está siendo asediado, hostigado, asesinado, por los pinochetistas de ayer y de hoy; Piñera es un pupilo estrella de Pinochet y no podía ser de otra manera. Durante cinco días de toque de queda, un presidente que se atrevió a amenazar a Venezuela navalmente, que amenazó con bombardear nuestro país, vea usted tamaña desfachatez, y en su propio país no ha podido dar paz a niños, escolares, que han sido maltratados; las cifras hoy son dantescas, apenas en cinco días hemos visto 5 mil detenidos, 17 asesinados y se habla de 221 desaparecidos, y peor, ante el silencio cómplice de la OEA”, dijo el fiscal/ANC antes de concluir su balance sobre su gestión dentro del MP.

Saab llamó sinvergüenza a Luis Almagro, secretario general de la OEA y continuó los insultos para el presidente Piñera.

“¿Dónde está la OEA tan llamada a perseguir Venezuela? ¿Dónde está Almagro? vergüenza debe darle el no haber dicho nada, qué ha dicho Bachelet, nada, un mensaje tibio que da pena, ante la actitud sátrapa de Pinochet que emula o imita a Lenin Moreno. Vimos como Ecuador mantiene altas cifras de muertos (…) quieren imponer a sangre y fuego un paquete neoliberal, ahí si no hay Almagro, ni OEA, ni Bachelet, ni Grupo de Lima”, condenó.

“Son muy prestos los medios a criminalizar a Venezuela, pero en estos hechos reales no dicen nada, callan y ocultan a las víctimas, niños que han sido vilmente asesinados, no podemos dejar de dar este mensaje contundente y de rechazo ante la represión asesina para que el mundo detenga estas acciones que avergüenzan la democracia latinoamericana”, concluyó Saab.

Etiquetas: Chile | Ministerio Público | Sebastian Piñera | Tarek William Saab