Rusia le dio la espalda al régimen de Maduro, afirmó Dip. González

ND / 4 oct 2019 – El diputado de la Asamblea Nacional, Omar González, afirmó este viernes que Nicolás Maduro “hizo el ridículo” en Rusia, esto lo acotó al evaluar la visita que “el usurpador” realizó a Moscú en días recientes.

Aseveró que el desespero del régimen los empujó a mendingar el respaldo político del Krelim, no obstante los rusos dejaron a Nicolás Maduro como “novia de pueblo, vestido y alborotado”.

Los rusos le dieron la espalda a Maduro-continuó- ellos no tienen el menor interés de meterse en el conflicto venezolano, sus declaraciones de apoyo son simple retórica para no perder los espacios diplomáticos y de imagen en la geopolítica mundial, sin embargo esto no implica que iniciarán una puja con Estados Unidos por proteger a Nicolás Maduro.

El parlamentario indicó que la estrategia de los usurpadores es buscar padrinos en el escenario internacional, de allí el viaje de Maduro a Rusia, de Diosdado Cabello a Corea de Norte y Delcy Rodríguez a Cuba.

“Los rusos ya zapatearon a Maduro y compañía; los norcoreanos vienen normalizando su política bilateral con Estados Unidos y no podrán en riesgo sus avances por una nación tan lejana a su área de influencia; y los cubanos poco a poco se sacuden a Maduro y buscan refugio económico en México”.

González agregó que los usurpadores venezolanos “ahora huelen mal” debido a que el poder económico de la petrochequera venezolana ya no tiene el poder de hace unos años y por las incesantes acusaciones de violaciones de los Derechos Humanos en Venezuela y por los vínculos de los personeros del régimen con el narcotráfico y mafias internacionales.

El asambleísta resaltó el estado de la quiebra del régimen venezolano y aseveró que la crisis nacional se irá agudizando en la medida que siga incrementando la inoperatividad de Petróleos de Venezuela.

“PDVSA está en ruinas, ellos lo saben y los acreedores también. Agotaron la gallina de los huevos de oro, y ahora no saben de dónde sacar los recursos para sostener esta mediocridad de sistema y esta mofa de gobierno”, afirmó.

Usurpan hogares



El parlamentario denunció que la usurpación venezolana no le basta con tomar írritamente las instituciones del Estado y apoderarse de los símbolos del poder sino que ahora extiende su política al “usurpar hogares”.

Manifestó que el plan “Ubica Tu Casa” es una nueva estrategia del régimen para vanagloriarse ante unos pocos radicales mientras castigan a los miles de venezolanos que han sido obligados, por la grave crisis venezolana, a emigrar a otros países.

El legislador calificó esta nueva iniciativa de la usurpación como “un nuevo robo a la propiedad privada, una nueva afrenta a la vida y derechos de los ciudadanos”.

Invitó a los venezolanos a “defender sus hogares” incorporándose a la Ruta del Coraje propuesta por María Corina Machado para lograr el cese de la usurpación y el gobierno de transición.

Nota de prensa Vente Venezuela



