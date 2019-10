Dip. Ronderos: No aceptaremos el parapeto de CNE que designe la Constituyente

ND / 31 oct 2019.- El diputado a la AN por el estado Nueva Esparta, Oscar Ronderos destacó este jueves la importancia de que el nuevo CNE sea nombrado desde el Parlamento, tal cual lo establece la constitución.

“Un Consejo Nacional Electoral electoral que no sea electo por la Asamblea Nacional, como establece la Constitución, no le sirve ni al gobierno, ni a quienes hacemos vida en la alternativa democrática, ni al país (…) El gobierno no aceptará una imposición de la Asamblea Nacional, y tampoco los diputados aceptaremos un parapeto que designe la Constituyente”, explicó el legislador entrevista para el programa Kicosis, trasnmitido por Globovisión.

Afirmó que la intención de la oposición, que es mayoría en la AN, es llegar a un acuerdo que garanticen una elección en la que la ciudadanía se pueda manifestar libremente.

En tal sentido, sentenció que en el Comité de Postulaciones que se está conformando por parte del Poder Legislativo están reflejados todas las bancadas.

“Además del G-4 (Acción Democrática, Primero Justicia, Voluntad Popular y Un Nuevo Tiempo), están incluida Cambiemos, Vente Venezuela, el partido de la diputada Delsa Solórzano (…) y esperamos que se incorpore el próximo martes la representación de la bancada del Psuv”, detalló.

“El CNE hay que removerlo todo, basta de que el Poder Electoral sea un apéndice del Gobierno”, agregó.

Por último, el también dirigente de Acción Democrática, desestimó cualquier esperanza en intervenciones militares extranjeras, al tiempo que recordó que en público y en reuniones privadas, la propia administración de Donald Trump, ha dejado claro que no tienen intenciones de aplicar una resolución armada en Venezuela.

Lea más: Dip. Dávila: Psuv y Maduro no coinciden sobre designación de un nuevo CNE

vaya al foro

Etiquetas: AN | ANC | CNE | Oscar Ronderos