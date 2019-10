Richard Blanco, a Guaidó: No cuente conmigo si llama a elecciones

Oleg Kostko / 31 oct 2019.- El diputado al parlamento Richard Blanco (ABP – Caracas) le envió un mensaje a Guaidó donde le aseguró que no lo apoyará si decide llamar a elecciones sin haber cumplido primero el “cese de la usurpación” y el “Gobierno de transición”.

Así se lo hizo saber el diputado en un hilo posteado en su cuenta de Twitter donde dijo que no ha podido contactar con él tras el incidente del 30 de abril:

“Señor Presidente Juan Guaidó: Me veo en la obligación de comunicarme directamente por este medio, porque desde el 30 de abril de este año, luego de su fallida estrategia usted no ha querido atenderme más”.

“Señor Presidente Guaidó seré breve: NO CUENTE CONMIGO, para ningunas elecciones si decide usted convalidarlas. No lo voy acompañar. Usted estableció una ruta que compré claramente y desde que estoy en el exilio por razones que poco a poco he venido entendiendo”.

“Lo único que hago es llevarlas a cada uno de los venezolanos acá donde temporalmente me encuentro en Argentina y buscar el apoyo de todos los que pueda para usted y sus propuestas. Me refiero a: 1.- Cese de la Usurpación 2.- Gobierno de la transición 3.- Elecciones libres”.

“Si ya hubiésemos cumplido las 2 anteriores. Señor Presidente Guaidó tiene la oportunidad aunque tardía de levantarle al pueblo la moral, pero la única fórmula es que se respete a usted mismo cumpliendo con lo que hizo como vía para que propuso para salir de la crisis”.

“Señor Presidente Guaidó, déjese ayudar porque todos los venezolanos estamos deseosos de salir de esta desgracia que significa tener a estos narcos, hace falta ejercer con fuerza la palabra”.

“Con delincuentes no se dialoga. No perdamos más tiempo. Es ahora. Ni un solo segundo más en el poder pueden aguantar los ciudadanos. Usted me entiende ?. Espero su respuesta a esta mi primera parte de lo que le he querido informar”.

“Si no tranquilo, que le haré llegar por esta misma vía las inquietudes y propuestas que ya le hemos realizado y no dejaremos un instante. Diputado por Caracas Richard Blanco”.

Hasta el momento Guaidó no ha emitido declaraciones respecto a lo publicado por Blanco en la referida red social.

Etiquetas: elecciones | Guaidó | Richard Blanco