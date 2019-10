Ricardo Sucre: Crisis política en Perú puede retrasar decisiones del Grupo de Lima

Jhoan Meléndez / 1 oct 2019.- El politólogo Ricardo Sucre aseguró que la crisis política en Perú entre el gobierno de Martín Vizcarra y el Congreso peruano, podría alterar el ritmo de las decisiones del Grupo de Lima y el GCI sobre la situación en Venezuela.



“Va a haber un retraso porque la casa no está en orden debido a que los países tienen ruido: Colombia tiene ruido, Brasil tiene ruido. Todos los países están teniendo sus propias dinámicas internas y no da el foco para que las naciones actúen de forma mas concertadamente”, indicó Sucre a TV Venezuela.

No obstante enfatizó que no va a afectar en el cambio de política que pueda tener Perú como parte del Grupo de Lima “pero el gobierno peruano va a ser más prudente. No siento que vaya a haber un cambio de política en principio pero no creo que el gobierno de Vizcarra vaya a estar en una diatriba con el de Nicolás Maduro”.

En ese sentido el analista explicó que Nicolás Maduro buscará aprovechar este conflicto interno. “Tratará de hacer un contraste, queriendo decir que en Perú pasa esto y en Venezuela no, que aquí estamos tranquilos, avanzando en el diálogo, entre otros”, dijo.

Por último descartó que esta situación sea utilizada como excusa para cerrar la entrada a los migrantes venezolanos.

Lea más: Gobierno peruano “capturó” al Tribunal Constitucional, según presidente del Congreso

Etiquetas: Congreso peruano | Grupo de Lima | Maduro | Perú | Venezuela