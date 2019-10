Ricardo Lagos: Los pobres en Chile desean que el Estado provea bienes gratuitos

ND / forista SPACO / foto: CNN Chile / 26 oct 2019.- El expresidente socialista chileno Ricardo Lagos se mostró sorprendido de la virulencia de las protestas ocurridas en su país en la última semana. Agregó que la pobreza ha disminuido pero que los pobres no quieren serlo y desean que el Estado provea de bienes públicos gratuitos.

“La primera, no volver a ser pobre, pero la segunda es la necesidad de que el Estado provea más bienes públicos de los que proveía antes. Bienes gratuitos que permitan tener una mejor educación, una mejor salud, una mejor vejez”, dijo en entrevista con El País de España.

A continuación un extracto de sus declaraciones.

Pregunta. ¿Es de los que están preocupados o de los que se sienten jubilosos por una especie de despertar de Chile, como dice parte de la ciudadanía?

Respuesta. No, no, no. Muy preocupado, porque estas cosas sabemos cómo comienzan, pero no cómo terminan. Muy preocupado, además, porque lo que está detrás es una desconfianza entre la ciudadanía y la clase dirigente. Esto venía de mucho atrás.

P. ¿Cómo se explica este estallido social?

R. La protesta es normal, por lo que ha ocurrido. Hay razón para salir a las calles. Teníamos un 40% de pobres y ha bajado a un 10% en las últimas tres décadas. Ese 30% tiene nuevas demandas. La primera, no volver a ser pobre, pero la segunda es la necesidad de que el Estado provea más bienes públicos de los que proveía antes. Bienes gratuitos que permitan tener una mejor educación, una mejor salud, una mejor vejez. En otras palabras, que la sociedad empiece a avanzar para que todos seamos iguales en dignidad. Es lo que el filósofo Norberto Bobbio llamaba un mínimo civilizatorio. Toda sociedad, dice él, tiene que tener algo en que todos los ciudadanos seamos iguales.

