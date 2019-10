Régimen de Maduro no cumple estándares de protección de DDHH, afirma Dip. Dávila

ND / 18 oct 2019 – El diputado de la AN, Williams Dávila, expresó este viernes que el “régimen usurpador” de Nicolás Maduro no cumple con los estándares en la promoción y la protección de los derechos humanos a los que están obligados todos los miembros del Consejo de DDHH de la ONU.

“El régimen de Nicolás Maduro no cumple con esos niveles, como lo han demostrados los informes publicados por la ONU desde el 2017 y los expertos internacionales desde el 2014 (…) Solo cuenta con el apoyo de otras dictaduras del mundo, por eso el régimen ha logrado esta elección”, precisó el parlamentario venezolano a propósito de la elección de Venezuela como miembro de este cuerpo universal.

Según el dirigente político, El Consejo de DDHH es tan importante que las dictaduras hipotecan todo por llegar a esta instancia. En este sentido, subrayó que Maduro tiene dos años trabajando junto a Cuba para lograr comprar el voto de diversos países.

Destacando que en este organismo está regímenes que violan los DDHH como es el caso de Cuba, Irán, Irak, Burkina Faso y Somalia, Dávila planteó que violadores de derechos humanos generan alianzas para alcanzar un espacio en esta instancia de la ONU. “Es por eso que Cuba le está ofreciendo su puesto en el órgano a Maduro. Es una silla que representa censura, persecución, tortura y asesinato”, sumó.

Al respecto, el parlamentario agregó que pese a esta elección el gobierno usurpador no podrá borrar lo descrito en el informe de la Alta Comisionada Michelle Bachelet, donde se evidencia que la dictadura de Maduro ha cometido crímenes como tortura y ejecuciones judiciales.

Que haya salido electo el régimen, no impedirá que se documente la presencia de grupos narcoterroristas en territorio venezolano, ni las ejecuciones, ni el ecocidio que están ocasionando. Tampoco impedirán que se constate la Emergencia Humanitaria que vive el país y ha obligado a más de 4 millones de venezolanos a tener que huir del hambre que impera en Venezuela”, puntualizó.

Antes de finalizar, Dávila sumó que el régimen de Maduro no tendrá margen de maniobra en esta instancia, ya que estará cercado por las democracias más importantes del mundo: “El Grupo de Lima, la Unión Europea y Estados Unidos, junto a la sociedad civil nacional e internacional, hicieron todo lo posible para evitar esta elección. Reconocemos su esfuerzo, así como el de Costa Rica y Brasil, estamos seguros que no bajarán la guardia y mantendrán la presión para que el régimen abra las puertas del país a los expertos de la Misión de Determinación de Hechos, a todos los relatores independientes que han pedido visitar el país, y a los funcionarios de Bachelet, para que puedan montar una Oficina Permanente robusta y fiable”.

