Rechazamos este “insuficiente” aumento de sueldo, aseguró Mauro Zambrano

ND / 14 oct 2019 – El dirigente sindical de hospitales y clínicas de Caracas, Mauro Zambrano, indicó este lunes que el gremio de trabajadores de la salud rechaza el aumento salarial anunciado por el “régimen” de Nicolás Maduro y aseguró que la única solución es el cambio de Gobierno.

“Ese aumento es una burla, y lo dio Francisco Torrealba que no sabemos que es ahora, si es constituyente, si es sindicalista, o si es ministro, porque no sabemos, entonces ante esa situación, no aprobamos este aumento, hay que decirlo clarito, ante la inflación de más de 3.300% de lo que ha pasado de año, tenemos además de esto un salario dolarizado que no nos alcanza absolutamente para nada que son 15 dólares que hoy pone el Gobierno, nosotros como Primero Justicia y Justicia Obrera lo rechazamos y le decimos al país y a la dirigencia sindical que debemos estar unidos para buscar el cambio del país, ya no podemos pedirle soluciones a este Gobierno porque por lo que vemos ya no las hay, sino que debemos asumir la calle e ir a protestas en distintos sectores para buscar el cambio”, detalló Zambrano en una rueda de prensa transmitida por TVVenezuela Noticias.

El dirigente sindical agregó que “no le dan lo que merece al trabajador, es una falta de seriedad, no es un triunfo hoy en día que un trabajador gane 300 mil bolívares cuando un kilo de carne está en 60 mil bolívares, un cartón de huevos sobrepasa los 70 mil bolívares, es decir, eso no nos alcanza para cubrir nuestra canasta básica, para darle bienestar a nuestra familia, y por ello hoy en día hacen ese tipo de aumentos. La Gaceta Oficial tiene muchos vacíos, no sabemos desde cuándo va a ser el aumento, es insuficiente, lo rechazamos, y ellos no representan lo que viven los trabajadores. Los trabajadores queremos producir, queremos trabajar, seguiremos en la calle, queremos también mejores condiciones laborales que son muy precarias en distintos sectores del país, y queremos un cambio que es la única solución”.

Etiquetas: aumento | Mauro Zambrano | sueldo | Venezuela