Ramos Allup: Si no hay elecciones puede ocurrir un golpe militar

Jhoan Meléndez / 1 oct 2019.- El diputado a la AN por AD, Henry Ramos Allup, aseguró que el chavismo no hace elecciones libres “porque sabe que las pierde y por eso no las quiere”, y advirtió que de no haber un proceso electoral puede ocurrir un golpe militar donde estos se queden en el poder.



“Se entenderán con las grandes potencias y levantadas sus acciones, Venezuela quedará más averiadas que ahora. Yo si le tengo miedo a un golpe militar porque los adecos sabemos que las desgracias de Latinoamérica y Venezuela han sido por militares haciendo política. No se les olvide, colegas del Psuv, que a Chávez que era militar y un líder, sus militares le sacaron la bandeja y lo tumbaron, por 3 días, pero lo tumbaron”, dijo Allup en la sesión de Parlamento.

El parlamentario afirma que “aquí hay quienes no les conviene que se resuelva el conflicto, como también los hay del lado de ustedes (Psuv) que no les conviene… Fuimos al diálogo de Noruega, no por colaboracionistas, sino porque fue consultado por la comunidad internacional. Lo conversamos con el Grupo de Lima, la UE y hasta EEUU porque conversamos con ellos como lo hace Nicolás Maduro”.

Por último le enfatizó a la bancada chavista que ellos “son victimas del disparate de la ANC”. “¿Qué lograron con eso? ¿para qué se reúne la Constituyente? Comenzaron a tomar decisiones disparatadas, inhabilitaron partidos, allanaron inmunidades, dieron ordenes de aprehensión… No hicieron nada”, finalizó.

