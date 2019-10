Puente: Es imposible para Venezuela renegociar la deuda por la crisis económica

Jesús A. Herrera S. / 14 oct 2019.- En la situación económica que se encuentra Venezuela actualmente, resulta imposible ir a un proceso de renegociación de la deuda externa, ya que es la economía con el peor ciclo recesivo en 5 años, afirmó este lunes el doctor José Manuel Puente.



“Para Venezuela, es imposible ir a un proceso de renegociación de la deuda, porque es un país en seis años de recesión, dos en hiperinflación, porque es una economía que se encuentra en default y tiene cerca de 13 mil millones de dólares en bonos vencidos y no pagados, además con un riesgo país cercano a los 20 mil puntos básicos, es decir, que si Venezuela tuviera quien le comprara deuda, tendría que pagar 200 o 205% de intereses en dólares, eso es simplemente imposible para un país y menos uno como este”, señaló Puente.

Advirtió también que el 47% del PIB se ha perdido en cinco años y que eso no lo ha vivido ninguna economía latinoamericana en los últimos 50 años.

“Es imposible llevar a cabo un proceso de refinanciamiento exitoroso, tiene que estabilizar su economía, recuperar crecimiento, controlar la inflación, bajar riesgo país y luego, quizás, intentar con un equipo creíble un proceso de reestructuración”, expresó el economista en entrevista con César Miguel Rondón.

En ese sentido, indicó que el país requiere un cambio político porque sin él, no habrá un cambio en la economía. “No hay forma de generar credibilidad si no hay un equipo creíble que recupere el equilibrio de la economía, el control de precios, abandonemos o dejemos la hiperinflación, pero se necesita un equipo competente, con credibilidad internacional y es lo que no tenemos y no vamos a tener hasta que no haya una transición”, acotó.

Por otra parte, desestimó que la crisis económica lleve a un cambio político, porque asegura que no están correlacionados y que para pretenderlo, deben haber otros factores internos interactuando y generando las condiciones para un cambio de gobierno.

“Yo creo que muchos economistas y politólogos, cometieron el error de pensar que había una correlación entre la crisis económica y un cambio político, las crisis económicas son solo eso y para que se conviertan, debe haber otros factores interactuando y sobre todo, factores internos políticos capitalizando la crisis para generar las condiciones para un cambio político y eso no ha ocurrido”, señaló.

Pero para eso, indicó, debe haber una oposición organizada y estructurada, con un plan, para que utilice dicha coyuntura y convertirlo en un cambio político.

“Pero una crisis económica no está correlacionada con un cambio político”, insistió.

Etiquetas: deuda externa | José Manuel Puente | Venezuela