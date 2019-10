Prieto anuncia reactivación de Termozulia y en Twitter afirman que los bajones no han cesado

Jesús A. Herrera S. / 24 oct 2019.- Ayer, durante el programa de Diosdado Cabello, el gobernador chavista Omar Prieto anunció que Termozulia había iniciado operaciones “para comenzar a estabilizar el sistema eléctrico”.



“Ha comenzado el día de hoy la estabilidad eléctrica en el estado Zulia. Ya encendió Termozulia para comenzar a estabilizar el sistema eléctrico de este estado”, dijo Prieto durante su intervención.

Este anuncio ha traído diversas reacciones por parte de los zulianos, entre esos el periodista Jesús Urbina, quien cuestionó cuál de las cuatro plantas pertenecientes a Termozulia está en funcionamiento, si solo 120MW de los 1.200 de su capacidad son los que comenzaron a funcionar y si admiten que no había generación térmica en ese estado.

Dicen Prieto y Cabello (el del mazo) que Termozulia ya está encendida y aporta 120 MW megavatios. 1. ¿Cuál de las cuatro plantas de Termozulia?

2. ¿Solo 120 MW de los más de 1.200 de su capacidad nominal conjunta?

3. ¿Entonces admiten que no había generación térmica en Zulia? — Jesús Urbina (@jurbina) 24 de octubre de 2019

Otro twittero, @carlosdachi, dijo: “Arreglan la termozulia, termina la feria de la chinita, le dan la Termozulia a los demás estados, el Zulia vuelve a estar sin electricidad”.

Arreglan la termozulia, termina la feria de la chinita, le dan la termozulia a los demás estados, el Zulia vuelve a estar sin electricidad. — Carlitos?? (@carlitosdachi) 24 de octubre de 2019

Jonathan Núñez, en la referida red social, aseguró que a pesar del anuncio de Prieto, y si bien los apagones han disminuido en tiempo y frecuencia, “no dejan de registrarse. Imagino que a eso vino Diosdado Cabello”.

Según el gobernador Omar Prieto ya han sido encendidas algunas de las unidades de Termozulia. Digo "algunas" porque aunque los apagones han disminuido en tiempo y frecuencia no dejan de registrarse. Imagino que a eso vino Diosdado Cabello. https://t.co/IG8jhrPqxk — Jonathan (@JonathanNunez19) 24 de octubre de 2019

Augusto Rincón, otro twittero, cuestionó la palabra de Prieto y señaló: “¿Hoy prendieron Termozulia? ¿Será que le creemos a mentira fresca?”

Hoy prendieron termozulia? Será que le creemos a mentira fresca? — AUGUSTO RINCÓN (@AUGUSTORINCON) 24 de octubre de 2019

Carlos Delgado igualmente reaccionó en la red social y dijo que “los bajones son esporádicos, pero el oeste de la ciudad aún padece de racionamientos, no de 6 horas, son de menos, pero los hay”.

Informa @OmarPrietoGob Activación, bueno reactivacion de Termozulia, debo decir que los bajones son esporadicos pero el oeste de la ciudad aun padece de racionamientos, no de 6 horas son de menos pero los hay. — Carlos A Delgado G (@enegritocarlos) 24 de octubre de 2019

La twittera @yaremaria dijo: “Omardito anuncia que “arrancó Termozulia” y no sé si creerle, sentir alivio o preocuparme más. Con ésta gente nunca se sabe. El racionamiento eléctrico ha disminuido, negarlo sería mentir. Pero de ahí a sentir que el problema está resuelto es otra cosa. Ojalá y así sea, es lo que esperamos todos. Otra cosa, no se jacten de nada. De ser cierta la vaina, simplemente resolvieron el verguero que ustedes mismos ocasionaron. Así que quesillo no hay. Sépanlo @CorpoelecZulia_”.

Omardito anuncia que "arrancó Termozulia" y no sé si creerle, sentir alivio o preocuparme más. Con ésta gente nunca se sabe. — ʸˢ? (@yaremaria) 24 de octubre de 2019

Otra cosa, no se jacten de nada. De ser cierta la vaina, simplemente resolvieron el verguero que ustedes mismos ocasionaron.

Así que quesillo no hay. Sepanlo @CorpoelecZulia_ — ʸˢ? (@yaremaria) 24 de octubre de 2019



