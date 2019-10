Presos políticos no pueden ser usados como un medio para negociar, afirma dip. Marialbert Barrios

Jhoan Meléndez / 14 oct 2019.- La diputada a la Asamblea Nacional, Marialbert Barrios, aseguró este lunes que los presos políticos liberados nunca debieron estar encarcelados.



“Los presos políticos no pueden ser un medio para negociar. Ellos no pueden ser vistos como un medio. Tú no puedes tranzar un preso político porque nunca debieron estar presos, no pueden ser un bien tranzable”, indicó Barrios en entrevista a Unión Radio en referencia al acuerdo firmado por el chavismo y una minoría opositora.

“Lo único que puedo rescatar de ahí es el llamado a que se busque una solución acordada, pero ahí no hay representación, las personas que llenaron todas esas sillas no tienen ninguna representación sobre la ciudadanía, porque si fuese así, lo estuviesen haciendo legislando, controlando y deliberando”, agregó la parlamentaria.

Por otro lado dijo que tras la reincorporación del Psuv al Parlamento, se ha vuelto a los debates sobre los temas que afectan a la ciudadanía.

“Hay que reconocerlo, hay un debate sobre los temas de agenda nacional e internacional. Y es importante que lo sepa la ciudadanía, no es que estamos esperando que el Gobierno algún día se quiera poner de acuerdo, creo que más allá de su presencia debe haber un acto de buena fe, una demostración, real y tangible por encima de la presencia y la retórica que van a llevar”, explicó.

Por último señaló que la ruta acordada por la AN y Juan Guaidó “se mantiene”. “Hay que mover todas las fuerzas necesarias dentro de una solución pacífica, política y que garantice que la salida de la crisis sea democrática, electoral, libre y transparente y sean los ciudadanos quienes decidan el futuro del país”, finalizó.

