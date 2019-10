Presidente Congreso de Perú, a Vizcarra: Renuncie usted, renunciamos todos y vamos a elecciones

ND / 2 oct 2019 – El presidente del Congreso de Perú, Pedro Olaechea, le pidió este miércoles al presidente de ese país, Martín Vizcarra, renunciar a la presidencia para convocar a unas nuevas elecciones y solventar el problema político que ha generado tensión en los últimos días.

“Acá laboran 3 mil residentes y sus familias, ellos viven de ese sueldo diario, hoy tenemos una crisis política y estamos tratando de evitar que se consume un Golpe de Estado, lo que queremos hoy en día es que las competencias de cada poder regresen a su nivel, y para esto por eso hemos mencionado la importancia de la propuesta de la OEA, en el cual los dos poderes se acerquen a una contienda competencial y sea e Tribunal Constitucional quien dirima exactamente que está sucediendo y cuáles son las competencias de cada uno de los poderes”, afirmó Olaechea en un video compartido en Twitter por TVVenezuela Noticias.

El presidente del Congreso agregó que “básicamente estamos en un Estado de acefalía, porque la crisis está establecida y no puede haber sucesión, ya que el pleno es el que debe determinar, entonces yo le propongo acá al presidente Vizcarra lo que ya le habíamos propuesto, salgamos por la Constitución, renuncie usted, renunciamos todos, y llamamos a elecciones inmediatamente, no le temamos al pueblo, hagámoslo hoy. Por supuesto que siempre he estado dispuesto a hablar con Martín Vizcarra y le sigo extendiendo la mano”.

#2Oct #CrisisPerú El presidente del Congreso de Perú, Pedro Olaechea, le pide al presidente de ese país, Martín Vizcarra, renunciar a la presidencia "Renuncie usted, renunciamos todos y se convocan elecciones", indicó. pic.twitter.com/SIhc4L6jap – @TVVnoticias — Reporte Ya (@ReporteYa) 2 de octubre de 2019

