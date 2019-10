Prefecta ecuatoriana fue detenida por financiar grupos violentos

Anaisa Rodríguez / 14 oct 2019.- La Fiscalía General de Ecuador confirmó la detención de la prefecta de Pichincha Paola Pabón, la mañana de este lunes, por ser presuntamente una de las instigadoras para las movilizaciones que terminaron en saqueos y actos de violencia.

Tras investigaciones de Fiscalía, con apoyo de Policía fueron detenidos Paola Pabón, Christian G, y Pablo D, señaló la Fiscalía en su cuenta de Twitter. “En los allanamientos, se levantaron indicios, como equipos tecnológicos, teléfonos, sustancias sujetas a fiscalización y documentación”, agregó.

En su cuenta de Twitter, la funcionaria denunció: “hoy entraron a mi casa de madrugada y derribaron la puerta mientras dormía. Me llevan detenida sin pruebas. Ser oposición en una democracia no puede ser delito. No es democracia cuando se persigue a los opositores políticos de esta forma”.

Pabón publicó un video donde se ve como un contingente de efectivos de la policía ingresó a su hogar para efectuar un allanamiento.

En las imágenes, un grupo de uniformados con sellos del Grupo Especial Móvil Antinarcóticos y de Unidad de Inteligencia Antidelincuencial permanecen en silencio alrededor de ella mientras la Prefecta grita: “están en mi domicilio, quiero ver la orden judicial… Que les quede claro: este Gobierno no les va a durar toda la vida… Me encontraron en mi cama durmiendo, esta es la conspiración”.

#ATENCIÓN | Tras investigaciones de #FiscalíaEc, con apoyo de @PoliciaEcuador, fueron detenidos Paola P., Christian G, y Pablo D. En los allanamientos, se levantaron indicios, como equipos tecnológicos, teléfonos, sustancias sujetas a fiscalización y documentación (en desarrollo) pic.twitter.com/EWeFLuJLGm — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) 14 de octubre de 2019

Hoy entraron a mi casa de madrugada y derribaron la puerta mientras dormía. Me llevan detenida sin pruebas. Ser oposición en una democracia no puede ser delito. No es democracia cuando se persigue a los opositores políticos de esta forma: https://t.co/nO6GqIKE8z #SOSEcuador — Paola Pabón (@PaolaPabonC) 14 de octubre de 2019

Etiquetas: Fiscalía de Ecuador | Paola Pabón | protestas en Ecuador