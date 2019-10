Pizarro: Ministerio de Educación Universitaria no representa a los intereses de las universidades

ND / 25 oct 2019 – El diputado de la AN, Miguel Pizarro, sostuvo este viernes que el Ministerio de Educación Universitaria está siendo “usurpado” por alguien que no representa a la universidad venezolana, y respaldó al Movimiento Estudiantil tras la protesta de este viernes.

“Hoy, el Movimiento Estudiantil protestó a las afueras del Ministerio de Educación Universitaria para dejar en claro que el ministerio está siendo usurpado por alguien que no representa a la universidad venezolana ni responde a los intereses de las casas de estudio. Nuestro apoyo”, posteó Pizarro en su cuenta Twitter.

Protesta simbólica



Estudiantes universitarios también colocaron este viernes carteles que señalan “Ministerio usurpado” en el frente del edificio, en la esquina El Chorro, en el marco de la misma toma simbólica.

“La universidad se defiende ante el ministerio usurpado por el cara de tabla señor César Trómpiz (…) Por eso es que usted no es bienvenido en nuestra casa. No pretenda limpiar una universidad a la que le asigna el 1% del presupuesto que pedimos”, fue el mensaje en un video difundido en redes sociales por varios de los estudiantes.

“Visite una universidad sin comedor, sin transporte y con una deserción de más del 50% por culpa de las malas politices de este gobierno usurpador (…) Son y seguirán siendo la sombra que vamos y seguiremos venciendo”, señalaron los ucevistas.

Representantes de universidades de todo el país han rechazado enérgicamente la Sentencia 324, emitida por la Sala Consitucional del TSJ, hace unos meses, ya que viola la autonomía universitaria.

Dicha sentencia ordena en principio a la UCV y posterior al resto de las instituciones académicas autónomas realizar elecciones de las autoridades universitarias en un lapso de 6 meses, vulnerando así una serie de valores y principios, en especial los relacionados con la autonomía.

