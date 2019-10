Pedro Carvajalino se va del país temporalmente y no para Turquía

ND / 12 oct 2019.- Uno de los conductores del Zurda Konducta que transmite VTV, Pedro Carvajalino, anunció el viernes en la noche que se iba de Venezuela por cuestiones personales al menos por lo que resta del año.





A continuación un extracto de sus palabras, en las que dedica el 99% a asegurar que el intento de detención de otro de los conductores, “Cabeza ‘e Mango”, por parte de tres funcionarios de la PNB no fue “normal” y estaría asociado a las denuncias que ha hecho en el programa.

“Primero, quiero solidarizarme con el señor Cabeza ‘e Mango por lo que pasó el día de hoy. Lo que pasó el día de hoy es una cosa que tenemos que rechazar… etc., etc. Hemos hablado con diversos factores en el ámbito de la Policía, el compañero Estrada, estuvimos conversando con él; con el compañero Miguel Domínguez que son panas de esta casa etc., etc. y se están tomando las determinaciones y las responsabilidades individuales en el caso del señor Cabeza ‘e Mango”.

“Nosotros lo hemos venido diciendo, aquí se está haciendo un esfuerzo inconmesurable para acabar con las prácticas de esas mismas policías que allanaban la casa de María en los años 80 y 90, ¿verdad?… Esas prácticas policiales nosotros las hemos acabado con consciencia y pedagogía. Y lo que le pasó a Cabeza ‘e Mango hoy, imagínense que no hubiese sido Cabeza ‘e Mango, que fuese un mortal cualquiera. Y nosotros lo hemos dicho, hemos sido muy críticos en Zurda Konducta, para nadie es un secreto… ojo, la solidaridad… a nosotros nos ha llamado todo el mundo… pero lo que pasó hoy, yo lo voy a decir, así como existen responsabilidades individuales y a esos muchachos los van a investigar, yo lo voy a decir a título personal…: a mí esto me parece raro. No me parece normal. Esto no fue un procedimiento cualquiera. Esto fue manda’o”.

“No me vengan”, dirigiéndose a la PNB, “con el cuento de que esto es normal… somos compañeros de batallas, de combate… y hemos rechazado el ataque hacia ustedes… ahora bien, Mango ha hecho una serie de denuncias… no se ha quedado callado, por eso no me parece normal. Me parece muy extraño todo… me parece muy extraño desde que radiaron y dijeron: hay que agarrar una camioneta Cherokee con una personalidad de alta peligrosidad. ¿Por qué, ahh?… ¿Y por qué mandaron a dos mujeres?”

“Vamos a ponernos en la jugada de la revolución. Dejemos de estar creando… falsos positivos… que no tienen cabida en una persona como Cabeza ‘e Mango… que estamos echándole un camión por esta revolución… y que además nosotros ponemos la cara y va a sonar atorrante y todo: hay unos compañeros que nadie conoce y tienen 10 camionetas y 10 escoltas, y ellos no ponen la cara por la revolución…. Y entonces un Mango rebelde que no se deja sembrar entonces le pasa esta situación. Mango, no tenga más nada que decir… me podrán decir insidioso. Este es el último programa mío del año… este es el último programa mío y por eso me estoy metiendo en problemas porque mañana me voy del país… sí me voy del país pero por unas cuestiones personales… en Turquía no, en Turquía van muchos a abrir cuentas nuevas, por eso yo les digo hermanos, la revolución no se tiene que convertir en una coñaza permanente entre camaradas. No tengo más nada que decir”.

