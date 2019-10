Pdvsa puede caer en default este mes, dice Juan Fernández

ND / 1 oct 2019 – El exgerente de Pdvsa Juan Fernández aseguró este martes que Pdvsa tiene compromisos de pago este mes por el capital e intereses del Bono 2020 que suman unos 914 millones de dólares que cree “no se van a pagar”.

“Eso lo debe cancelar Pdvsa, y como bien sabemos se ha caído su producción, no está exportando, no tiene la generación de efectivo para hacer ese pago; en el caso de Citgo tampoco hay esos recursos, y por lo tanto, el evento de default es lo más probable que ocurra, y al ocurrir (el default) esos acreedores tienen el derecho de reclamar la garantía colateral que son las acciones de Citgo, aún a pesar de que digan que hay una orden ejecutiva que protege a los activos para no ser embargables”.

“Contra estos acreedores no está protegido Citgo por la orden ejecutiva de Trump, porque lo que sí dice la orden es que si Maduro pretendiese embargar a Citgo no lo podría hacer”, afirmó vía TVVenezuela Noticias..

Etiquetas: deuda | Juan Fernández | Pdvsa | Venezuela