Pastrana a Marco Rubio: No es Colombia sino Guaidó quien debe pedir la aplicación del TIAR

ND / 19 oct 2019.- El expresidente colombiano Andrés Pastrana respondió este sábado al senador estadounidense Marcos Rubio quien ayer aseguró que los Estados Unidos no ha enviado tropas a Venezuela porque los países vecinos, Colombia y Brasil, no lo han solicitado.



“Se equivoca el senador @marcorubio”, dijo Pastrana. “Quién debe pedir la aplicación del Art 187 numeral 11 de la Constitución de Venezuela es su Presidente @jguaido y no Colombia y Brasil como dijo”.

La declaración de Rubio ocurrió durante una entrevista con Carla Angola, cuando la periodista le preguntó por qué Estados Unidos enviaba ayuda militar a Arabia Saudita y no a Venezuela. “¿Será que allá hay armas nucleares y en Venezuela no?”, remató Angola.

““Hasta cierto punto es verdad que el Medio Oriente ha dominado la política de Estados Unidos y el mundo por razones del terrorismo, por razones de los planes nucleares de Irán, por muchas razones”, respondió Rubio.

“Pero le diré otra cosa: Arabia Saudita ha invitado a Estados Unidos a traer fuerzas militares pero los países vecinos de Venezuela, ni Brasil ni Colombia han pedido eso y es más, han dicho claramente que no apoyarían ninguna acción militar. Así que empieza con eso: no hay ningún país de América Latina que se ha pronunciado a favor de trabajar con Estados Unidos sobre cualquier tipo de solución militar. Eso es una gran diferencia mientras que en Medio Oriente hay varios países le han pedido abiertamente a Estados Unidos a tener una presencia militar”.

