Padre de Requesens a Sujú: No nos utilicen para otros fines que no sea la libertad

ND / 16 oct 2019 – El traumatólogo Juan Guillermo Requesens Gruber, padre del diputado de la AN, Juan Requesens, pidió este miércoles a la abogada Tamara Sujú que no usen a su hijo en críticas contra los parlamentarios Stalin González y Gustavo Marcano, quienes fueron vistos en un juego de béisbol de las Grandes Ligas.

“Tamara puedo decirte que mi hijo no siente nada ni su familia al respecto. Juan y nosotros estamos concentrados en trabajar no sólo por su libertad sino otros y de Venezuela. Responsable es el régimen de esta crisis. Cada quien es libre. Por favor no nos utilicen para otros fines”, posteó Requesens Gruber en su cuenta Twitter.

El tuit del padre del parlamentario encarcelado fue en respuesta a una publicación de Sujú donde crtiticaba que “que sentirán Juan Requesens compañero generacional del nombrado aquí, o la centena de muchachos presos hoy, que salieron a manifestar … los tiempos de Urgencia de la gente no son los mismos, unos los pasan con “Güisqui” y otros con béisbol en gradas VIP en el Imperio mesmo!”.

Tamara puedo decirte que mi hijo no siente nada ni su familia al respecto. Juan y nosotros estamos concentrados en trabajar no sólo por su libertad sino otros y de Venezuela. Responsable es el régimen de esta crisis.Cada quien es libre. Por favor no nos utilicen para otros fines. https://t.co/KCciOtf6H8 — @requesens.gruber (@RequesensG) 16 de octubre de 2019

