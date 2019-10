Pablo Zambrano: Mientras Maduro gobierne el país no saldrá adelante

Oleg Kostko / foto: @PrimeraPagina / 18 oct 2019.- El secretario general de Fetrasalud, Pablo Zambrano, criticó este viernes al jefe de estado en disputa Nicolás Maduro y su forma de gobernar que a su juicio no permite que el país salga adelante.

“Mientras tengamos en el poder a Maduro con esta forma de gobernar es difícil que este país salga a adelante”, vaticinó Zambrano en Primera Página.

Previamente, señaló al oficialismo de haber violado no solo la Constitución sino los convenios laborales. “Este Gobierno no respeta la Constitución y si no respeta la Constitución no puedes esperar que respete los convenios, por ejemplo el convenio 26 que es para establecer un salario mínimo el gobierno debe ponerse de acuerdo con el empresariado y los trabajadores”.

Y agregó que también ha violado “el convenio 144 que tiene que ver con el dialogo social que también esta violentado, aquí no hay diálogo de ningún tipo, dice Maduro que “yo soy el rey del diálogo” pero no existe el diálogo bipartito en Venezuela, igualmente el convenio 87 donde bueno la persecución contra los sindicatos que consideran opositores para neutralizarlos no ha cesado”.

Calificó como indispensable recuperar el poder adquisitivo del sueldo mínimo. “Nosotros siempre ponemos como base el salario mínimo porque este es parte de la escala y las tablas, si nosotros no resolvemos el salario mínimo nunca arreglaremos el problema de fondo del salario de los trabajadores”.

Además criticó la política de los bonos entregados por el Gobierno. “Es una política equivocada, un bono de 75.000 bolívares que no se lo dan ni a todos los ciudadanos porque ellos saben quiénes si colaboran políticamente quienes no y precisamente eso no a todos se le entrega, son medidas efectistas, simplemente por el hecho de que al final no resuelven como cuando dijo Maduro que haría mil módulos más de barrio adentro cuando el 55% de los que existen están abandonados”.

Denunció también que desde el mes de septiembre el ministerio de Salud no manda recursos a los centros hospitalarios. “Desde el año pasado de septiembre no envían recursos a los centros de salud desde el Ministerio, yo considero que eso es un delito del Ministro de Salud, tu no le envías a un centro de salud adonde van los pacientes y donde se defiende el derecho a la salud y a la vida, donde no puede ni cambiarse un bombillo, las ambulancias paradas como en la Maternidad Concepción Palacios porque no se le puede comprar un caucho, ascensores dañados como en el oncológico, falta de todo es eso, indolencia, ineficiencia y esa es la realidad que vivimos”.

Situación de Rubén González

Zambrano aprovechó la entrevista para rechazar la detención y enjuiciamiento del sindicalista Rubén González por tribunales militares. “Una gran critica es que tenemos el caso de Rubén González, esperábamos que fuera liberado con los recientes acuerdos pero no sucedió, sabemos que se ha violado la Constitución porque él tendría que ser juzgado por un tribunal civil y no militar”.

“¿Es un preso de los militares? ¿Será que alguien es dueño de ese preso? tendría que decírmelo Aristóbulo Istúriz y lo pongo de ejemplo porque si fuese de la oposición hubiesen hecho una ley para aplicarle la cadena perpetua, porque en la cuarta era un hombre de oposición y andaba de protesta en protesta”, añadió.

Etiquetas: crisis hospitalaria | Maduro | Pablo Zambrano