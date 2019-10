Organizaciones sindicales anuncian protestas ante “pírrico” aumento de salario

ND / 17 oct 2019 – El sindicalista Edgar Pérez aseveró este jueves que Nicolás Maduro debe interpretar el silencio de la población ante el aumento de sueldo, y debe destituir a toda la Vicepresidencia y ejecutivos económicos para buscar mejores soluciones ante la crisis en el sector.

“Oiga a pueblo señor Presidente, es con usted a quien me estoy dirigiendo, el pueblo venezolano es sabio y paciente, en el año 2015 dijeron que el pueblo no había salido a votar, pero el pueblo no salió a votar porque se encontró traicionado por una cúpula política, igualmente esto que está pasando actualmente, interprete el silencio del pueblo, ya es hora que destituya a toda la Vicepresidencia y todos esos ministros económicos, porque no le funciona, porque en primer momento fue una semana de felicidad, pero luego el resto fueron semanas y semanas de calamidad para nosotros la clase trabajadora, que nuestros sueldos no alcanzan ni para comprar un kilo de queso”, afirmó Pérez en una rueda de prensa transmitida por TVVenezuela Noticias.

Por su parte, Francisco Méndez, miembro de Sunepsas, expresó que “aquí está la base gremial del país, que representamos a los trabajadores, en relación a este aumento pírrico del salario que acaban de anunciar, no llena las necesidades básicas de los trabajadores, primero con la reconversión monetaria convirtieron en sal y agua las prestaciones sociales y montos de jubilaciones de trabajadores. Nosotros vamos a seguir en la calle con asambleas como estas y estamos haciendo protestas en todo el territorio nacional como los compañeros educadores con protestas pacíficas pero contundentes para que se oiga el clamor de los trabajadores. No es posible que el diputado Pedro Carreño diga que no hay recursos para pagar cestatickets a pensionados, entonces ese señor no representa al pueblo y rechazamos esas declaraciones”.

Etiquetas: protestas | salario | sindicalistas | Venezuela