ONU elige miembros del Consejo de DDHH entre sospechas de Venezuela

ND / 17 oct 2019.- La ONU vota este jueves la entrada de nuevos miembros al Consejo de Derechos Humanos (CDH), con Latinoamérica renovando dos asientos y cuestionamientos a la candidatura de Venezuela que llevaron a Costa Rica a proponerse como opción alternativa.

La votación para renovar cerca de un tercio de los 47 miembros del organismo con sede en Ginebra está prevista para las 10H00 hora local (14H00 GMT) en la sede de Nueva York de la ONU.

Según lo explicado por la AFP la composición del mismo que fue creado en 2006 refleja criterios geográficos con 13 escaños para África, 13 para países del pacífico asiático, ocho para América Latina y el Caribe, siete para Europa Occidental y seis para Europa Oriental y sus miembros son elegidos por mayoría de votos por la Asamblea General de la ONU.

En el Consejo, dos de los escaños que corresponden a Latinoamérica deben renovarse: uno es el que ostenta Brasil, que se presenta a la reelección. Para el otro espacio, en un principio sólo concurrió Venezuela, sin embargo la reelección de Venezuela genera molesta en algunos miembros,

En julio, la Alta Comisionada de la ONU para los DDHH, Michelle Bachelet, denunció que en el último año en Venezuela se produjeron cerca de 7.000 ejecuciones extrajudiciales y que la gran mayoría fueron responsabilidad de las fuerzas de seguridad, además a finales de septiembre el CDH decidió -mediante una resolución ordeno crear una misión para investigar las presuntas violaciones de los derechos humanos en Venezuela.

En este contexto el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, anunció a principios de octubre que su país concurriría como candidato y explicó que las “graves violaciones” a los derechos humanos relatadas por el informe de Bachelet hacen que Venezuela no sea un nominado “adecuado”, candidatura que cuenta con el apoyo del secretario General de la OEA, Luis Almagro.

Los miembros del Consejo pueden ser suspendidos en casos de violaciones graves, pero sólo Libia recibió en 2011 dicha sanción. A los 14 puestos que están abiertos concurren 17 países: Alemania, Armenia, Brasil, Corea, Costa Rica, Holanda, Indonesia, Irak, las Islas Marshall, Japón, Libia, Mauritania, Moldavia, Namibia, Polonia, Sudan y Venezuela.

Al respecto, el académico de Relaciones Internacionales de la Universidad de Columbia en Nueva York, Christopher Sabatini, calificó la oposición a Venezuela a que permanezca en dicho consejo por parte de países de la región como un hecho sin precedentes entre los países latinoamericanos.

“Ciertamente no hay un precedente de que los países latinoamericanos hayan desafiado a uno de sus vecinos en una entidad multilateral de una forma tan directa y provocativa”, aunque no descartó que de no permanecer en el Consejo les sirva para “resguardarse de los esfuerzos de investigación en la ONU”.

“No está claro cómo van a votar los países latinoamericanos. Lamentablemente los medios y la comunidad diplomática no lo han discutido mucho”, indicó Sabatini.

Etiquetas: Consejo de DDHH | ONU | Venezuela