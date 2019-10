Omar Moratosta: Los presos políticos relevantes no están en las listas de excarcelaciones

Elías Rivas / 18 oct 2019.- El abogado defensor de Derechos Humanos, Omar Moratosta, aclaró este viernes que las recientes excarcelaciones de algunos presos políticos responde a la presión internacional y al trabajo que vienen realizando las ONG y no a la mesa de diálogo entre Nicolás Maduro y el grupo minoritario de la oposición.

“La liberación de estas personas es un trabajo en conjunto que viene realizándose desde hace mucho tiempo diferentes grupos defensores de derechos humanos y la presión que se ha hecho internacionalmente; el informe de la Alta Comisionada, Michelle Bachelet, estableció una serie de recomendaciones entre las cuales estaba la liberación de estas personas, pero por cuestiones políticas y de manejo político y mediático se presenta como que la mesita fue quien ayudo a la liberación y no la labor que por años se viene realizando. Pero la realidad es que están saliendo, aunque aún continuará el filtro, porque se van a reservar las joyas de la corona, es decir, los presos políticos de mayor relevancia para ellos no están en esas listas. Si el gesto fuera de buena voluntad los liberaran a todos, porque además están reconociendo que son presos políticos”, expresó el abogado en Noticias en Vivo, por Vivo Play.

Moratosta indicó que hasta ahora se han excarcelado unas 12 personas, pero espera que se cumplan las 24 que han ofrecido. Asimismo explicó que estas excarcelaciones, como en las anteriores, no hay una decisión judicial; todo el acto es meramente político.

“Como en casos anteriores los últimos que se enteran son los jueces, las personas excarceladas se dirigen a tribunales y es allí donde se enteran sobre su liberación, porque no existe una decisión judicial para ellos. Recordemos que esto es una decisión política, no es un tema judicial. Muchos llegan a tribunal, le preguntan que hacen allí y responden:”ayer me liberaron, ¿no vio la cadena?, eso está pasando”, comentó el abogado.

En el caso particular de este jueves, Moratosta resaltó que, a diferencia de otros casos, a estos presos políticos los liberaron de inmediato, una vez trasladados a Casa Amarilla.

“Les explicaron lo que iba a ocurrir, nos pasaron información y estábamos pendiente. Había confusión en cómo iba a ser el mecanismo, normalmente los buscan en el centro de reclusión, los llevan a Casa Amarilla viene el show mediático, la cadena, y luego los regresaban a los sitios de reclusión, progresivamente los iban soltando. Ayer se esperaba que fuesen trasladados al Helicoide, pero los liberaron ahí mismo”, destacó..

Todavía desconocen cuáles son las medidas cautelares a las que estarán sometidos, pero el abogado presume que sean las de presentación cada 30 días, prohibición de salida del país, dirigirse a algún medio de comunicación o asistir a actividades políticas, “lo que cambiaron fue la cárcel por la calle”, finalizó.

vaya al foro

Etiquetas: derechos humanos | Omar Moratosta | presos políticos