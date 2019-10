Omar González: Los del Psuv perdieron su investidura y ya no son diputados

Anaisa Rodríguez, desde el Parlamento / 1 oct 2019.- El diputado Omar González Moreno (Fracción 16julio – Anzoátegui), fijo su posición respecto a la incorporación de los diputados del Psuv y el Gran Polo Patriótico y aseveró que estos perdieron su cargo como parlamentarios de la AN al aceptar otros cargos públicos.

“Aclaramos que el grupo Bloque de la Patria, conformado por los políticos del Psuv y de otras organizaciones políticas oficialistas perdieron su investidura como diputados, de acuerdo a la Constitución”, dijo en declaraciones a la prensa.

Al respecto, señaló que los 54 diputados de la bancada oficialista no pueden integrar la plenaria, ni tener voz ni voto en las discusiones de este martes.

“La junta directiva ha cometido un gran error. Desde la Fracción exigimos se lleve a cabo un debate de acuerdo al artículo 187 y la calificación de los diputados que integran el parlamento”, sentenció.

Asimismo, refirió que están atentos a la convocatoria de unas posibles elecciones en el país. “No conocemos este acuerdo en su totalidad, no conocemos el texto de este acuerdo y nos reservamos la posibilidad de fijar posición”.

“Fuimos los primeros en apoyar al presidente Juan Guaidó, pero no nos pueden llevar nariceados a un acuerdo que no conocemos, ni aprobar un acuerdo que el país no espera”, rechazó.

Etiquetas: Asamblea Nacional | diputados Psuv | Omar González