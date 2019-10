Omar Ávila: El socialismo de este país insiste en un modelo económico arcaico y primitivo

Jhoan Meléndez / 11 oct 2019.- El diputado a la AN, Omar Ávila, calificó este viernes como una estafa la llamada recuperación económica anunciada por Tareck El Aissami para el año 2020.



“La afirmación de Tareck, viene a colación, ante el indetenible aumento de la inflación que se ha colocado para el mes de septiembre en 23.5 %, de acuerdo a las estimaciones que hacemos desde la Asamblea Nacional; hace 15 días nos adelantábamos y decíamos que iba a estar por debajo del 30%, esto es debido a que sigue bajando el consumo. Hay que recordar que ya estamos próximos a cumplir dos años en hiperinflación”, señaló Ávila.

Afirmó que eso se debe a la baja capacidad adquisitiva de la población, que ha disminuido la demanda de producto y víveres “y se ha traducido en un freno al aumento del nivel general de precios”.

“Tareck Al Aissam, que de economía sabe muy poco o nada, y quién es el responsable del área económica, viene señalando irresponsablemente, que el país está en un proceso de recuperación económica, se refiere al sector petrolero, que bajó de 3.5 millones de Barriles diarios en 1.998, a 640.000 en este año”, enfatizó.

Asimismo recordó que en la agricultura “expropiaron 6 millones de hectáreas, y destruyeron más del 70% de la producción agrícola nacional”. “Destruyeron las empresas básicas de Guayana, y el sistema eléctrico nacional, lo que impide la recuperación de esas empresas, y el resto de la industria nacional, que hoy día, según los gremios empresariales, trabajan a menos del 20% de su capacidad instalada de producción”, precisó el legislador.

Añadió que el socialismo del siglo XXI “insiste en un modelo económico arcaico y primitivo, que tiene el poder adquisitivo los venezolanos aniquilado”.

“¿Qué pasó con la reconversión monetaria, los precios acordados de 50 rubros y el Petro, -que por cierto que ha pasado con el ajuste salarial de acuerdo al precio de este-. No se supone que el salario está anclado al petro y que está establecido en medio petro?”, cuestionó el parlamentario.

En tal sentido dijo que “es hora de que pisen tierra y se piense y actúe con objetividad”. “Basta de discursos repetitivos, monótonos, predecibles, alejados de las inmensas necesidades que viven los pobres de este país; más bien urge que se termine de entender que en el todo o nada solo gana el régimen, y que el cese solo se puede lograr con votos”, acotó Ávila.

Ávila añadió por otro lado que “ahora tenemos que el cese de la usurpación, pasó a ser una solicitud a Maduro, para que abandone el cargo, lo que evidentemente, no sucederá. Mientras, el país continúa cayéndose a pedazos, y la credibilidad en Guaidó, se desmorona”, y consideró como una situación lamentable que la gente se siga yendo del país.

“Nosotros desde Unidad Visión Venezuela seguiremos haciendo todo lo que esté a nuestro alcance, aunque parezca imposible para lograr construir esa unidad de propósitos, que articule a toda la oposición venezolana, ya que es la única posibilidad que tenemos para poder alcanzar los cambios que necesita el país, por ello seguimos proponiendo un Encuentro Nacional de la Oposición, porque Venezuela nos demanda unión. Todos somos necesarios, nadie puede solo”, comentó.

Según Ávila “urge un gran acuerdo nacional que permita la liberación de todos los presos políticos, que se pueda nombrar un nuevo Poder Electoral, con los partidos políticos habilitados, sin inhabilitaciones políticas, y lo más importante que ese acuerdo permita solucionar realmente los problemas de los venezolanos. No seguir con las acusaciones de un lado al otro, con las excusas de que es por las sanciones etc. La gente quiere solución a sus problemas, por ello hay una gran desconfianza en ambos sectores, porque el pueblo solo ve que la lucha, que la pugna es solo por el poder y que no se preocupan, ni mucho menos ocupan de sus problemas”.

Etiquetas: El Aissami | hiperinflación | Omar Ávila | poder adquisitivo