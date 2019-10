Quien no cuida lo que tiene…

La izquierda latinoamericana viene reorganizándose peligrosamente con fuerza para retomar espacios de poder. Es Rafael Correa que intenta acorralar a Lenín. Kirchner tiene contra la pared a Macri. El Supremo de Brasil quiere liberar a Lula. Evo mantiene chance en Bolivia.

Mientras aumenta la xenofobia en Perú, vemos saqueos y protestas en Ecuador, en fin, esa inestabilidad social en países de la región, hace desviar la “preocupación” del resto del mundo sobre Venezuela.

Por otro lado tenemos a twitterzuela junto a algunos voceros mayameros, e incluso algunos “dirigentes” culpando de todo este movimiento de la desestabilización de la región a Nicolás Maduro, un ser que es incapaz de realizar una movilización decente en Caracas, pero si es capaz según estos opinadores de oficio, no solo mandar, sino de sacar a cientos de miles a las calles del Ecuador.

Pero bueno, son parte de esas incoherencias a las que nos tiene acostumbrado esta dirección política, que por un lado dicen que Nicolás está arrinconado, asfixiado, etc, pero por otro lado está tan fuerte que es capaz de desestabilizar a toda la región; o que Maduro es bruto, pero a su vez es un gran estratega geopolítico.

En esta misma “lógica” de estos “dirigentes”, Maduro y Correa buscan tumbar a Lenin Moreno, pero Trump, Duque, Moreno, entre otros no tumban a Maduro. Lo cierto es que desde el regreso de la democracia en Ecuador (1979), solo 4 presidentes electos han logrado culminar su período. En 10 años (1996-2007) tuvo 7 presidentes, en fin, este es uno de los países más inestables de América Latina.

Nosotros, en Unidad Visión Venezuela, no queremos nada con estas narrativas; o ¿cuál es la diferencia entre decir que los que protestan en Ecuador son financiados por Maduro, y los que protestamos en Venezuela somos financiados por el Imperio?

Mientras tanto nuestra realidad entre muchas penurias que vivimos en medio de la precariedad, es que millones de venezolanos tenemos que hacer cola para poner gasolina, y a pesar de ello, a Cuba se le siguen enviando 130.000 barriles de petróleo diario, lo que deja claro quién es prioridad para este régimen.

Del lado de quienes están al frente de la alternativa democrática, lamentablemente no terminan de entender que a regímenes como este, hay que enfrentarlos con más democracia y no al revés. Y son precisamente los partidos, los movimientos políticos y sociales, en su conjunto, la esencia de una democracia moderna del siglo XXI.

Hoy en la que prácticamente la mitad de los países que integran el Grupo de Lima, y que instó a no votar el 20M, ya le exigen visa a los venezolanos.

Por otro lado, tenemos que Adobe, Oracle no son el problema. Si seguimos con esta inmadurez política será entonces cuando cierren Twitter, Facebook e Instagram, que posiblemente podamos comenzar a transitar el camino para salir de esta pesadilla.

La vía no es la protesta porque nos matan; no son las sanciones porque sufre el pueblo; tampoco son elecciones porque son una farsa; ni el mantra porque no ha funcionado; entonces: ¿Cuál es la vía? En fin, es imposible poder complacer a todo el mundo. Por ello lo realmente lógico, pero además democrático, es que se acoja nuestra propuesta y se convoque a un Encuentro Nacional de la Oposición, donde podamos debatir y llegar a un consenso en el que todos nos suscribamos a una sola ruta.

Porque si no hay voluntad política para superar la crisis, si todo se reduce a mantenerse u obtener el poder, si el sufrimiento de nuestro pueblo no importa, lamentablemente la destrucción del país continuará.

Desde Unidad Visión Venezuela invitamos a los que quieran redemocratizar y ayudar a reconstruir nuestra Venezuela a que financien medios de comunicación, a que colaboren con la organización comunitaria. Urge que trabajemos en la dirección del reencuentro, acciones solidarias y soluciones constructivas. De igual manera necesitamos apoyo para grupos de investigación.

Finalizo con un twitter del profesor Ángel Álvarez (@polscitoall) con el cual coincidimos plenamente: “En Venezuela, casi todas las opciones que algunos creían sobre la mesa ya no están si acaso alguna vez estuvieron. Queda solo una y para llegar a ella se requiere transitar un largo camino lleno de obstáculos: elecciones libres internacionalmente supervisadas”.

En definitiva, no podemos dejar morir a la única institución que tenemos. El año que viene hay parlamentarias dentro del lapso constitucional. Urge nombrar un nuevo Poder Electoral. Ese debate debe darse ya, ese acuerdo es primordial.

