No participaremos en parlamentarias así haya un nuevo CNE, advirtió Guaidó

Valentín Romero / 31 oct 2019.- El presidente de la República (e) designado de la AN, Juan Guaidó descartó este jueves que la oposición participe en unas eventuales elecciones parlamentarias, así se logre designar nuevos integrantes del CNE.

“El origen de la crisis en Venezuela no son las parlamentarias, por eso no vamos a participar en parlamentarias ni nada que no permita una solución”, expresó Guaidó a la salida del Encuentro Nacional de la Sociedad Civil, auspiciado por el Frente Amplio, según reseño el portal Efecto Cocuyo.

Vaticinó que unos nuevos comicios donde no participe el grueso de la oposición asegura su fracaso y el no reconocimiento de gran parte de la comunidad internacional.

“Nosotros presentamos una propuesta ante el Reino de Noruega y el país. Lo que queda claro de manera implícita es que el 20 de mayo no funcionó. Hubo un acuerdo entre algunos partidos políticos que no funcionó y tampoco va a funcionar ahora”, dijo.

Con respecto a la designación de las nuevas autoridades electorales, desestimó las amenzas de los diputados chavistas que insisten en el supuesto “desacato” en el que se encuentra el Parlamento para intentar negociar solo con organizaciones políticas minoritarias, y aseguró que el Legislativo está facultado y tiene los votos necesarios (las dos terceras partes de la cámara) para realizar los nombramientos.

“El Parlamento, a pesar de los ataques, continúa con la capacidad para ejercer sus derechos”, dijo al tiempo que recordó que la oposición cuenta con 112 diputados, que precisamente corresponde a dos tercios del total de curules que posee el Legislativo.

Reiteró llamado a las calles para este 16 de noviembre

Guaidó cerró el citado acto que se desarrollo en el aula magna de la UCAB reiterando su llamado a las calles para el sábado 16 de noviembre.

“El régimen ha querido vender al mundo que aquí hay una pugna por el poder. Hemos convocado al 16 de noviembre para unificar todas las luchas”, puntualizó.

El joven diputado destacó la importancia de la movilización en la calle para poder alcanzar los objetivos planteados a inicio de año, que pasan por una transición política.

“Ninguna de las metas que nos planteamos se pueden lograr si no nos encuentran en calle (…) Hoy nos corresponde unificar todas las luchas en una. Que el mundo cuando esté listo, nos acompañe, pero que nos encuentre en la calle. No seamos nuevamente presos de la desesperanza”, concluyó.

Etiquetas: elecciones parlamentarias | Juan Guaidó | Nuevo CNE