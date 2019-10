No hay nada que objetar a quienes manifiestan pacíficamente en Cataluña, dijo Pedro Sánchez

ND / 16 oct 2019 – El presidente del Gobierno español en funciones, Pedro Sánchez, hizo un llamdo directo este miércoles al presidente de la Generalitat instandolo a condenar sin excusas el uso de la violencia en Cataluña.

“A los cuerpos de seguridad y policías, reconozco que con una enorme presión están trabajando para proteger los derechos y las libertades constitucionales en Cataluña, en nombre de todo el Gobierno deseo darles mi gratitud su indispensable labor en Cataluña, y deseamos la pronta recuperación de los cuerpos de seguridad que se hayan visto herido por los altercados violentos que hemos presenciado en las últimas horas. La respuesta ha sido la correcta ante los extremistas violentos y sus provocaciones. Hay grupos violentos que buscan amedrentar la convivencia con acciones violentas y vandálicas no ha nada que objetar a quienes se manifiestan pacíficamente y tienen su derecho, aunque ante los actos violentos el Gobierno no va a consentir ningún tipo de actos que vayan en contra de la convivencia pacífica, se seguirá garantizando los derechos fundamentales en Cataluña incluyendo la manifestación pacífica. Nada hay que objetar a quienes se manifiestan pacíficamente, ejerciendo su derecho constitucional”, afirmó Sánchez en una rueda de prensa.

El mandatario agregó que “el Gobierno de España responderá con tres reglas, en primer lugar la firmeza democrática, en segundo lugar, la unidad de los partidos políticos, y en tercer lugar, la proporcionalidad de la respuesta, firmeza en la defensa de la democracia y garantía en consecuencia de nuestra convivencia, proporcionalidad para no caer en provocaciones y unidad para buscar lo mejor para todos los españoles. Me he reunido con líderes de partidos y fuerzas parlamentarias de nuestro país, les he invitado a mantener la unidad y dejar en segundo lugar los intereses de partido y resolver esta situación. Nuestro Estado social y de derecho es fuerte y nos amparamos en la ley, nos quieren divididos para debilitarnos y tratar de imponer su voluntad, pero nos deben encontrar firmes, serenos y unidos. La obligación de cualquier demócrata es garantizar el derecho a convivir y a quienes rechazan el uso de la violencia. Ningún gobernante puede camuflajear su fracaso con cortinas de humo y violencia, por eso hacemos el llamado al Presidente de la Generalitat de Cataluña para que condenen sin excusas el uso de la violencia en Cataluña”.

