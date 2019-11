Pedro Benítez: Aquí no habrá una “alianza internacional liberadora” que saque a Maduro

ND / 31 oct 2019 – El profesor y escritor Pedro Benítez expresó este jueves que la oposición debe dejar de esperar que los demás países actúen con una intervención militar que “nunca sucederá”, sino deben replantear su estrategia como lo ha hecho el presidente (E) por la AN, Juan Guaidó, en los últimos días.

“A lo largo de estos últimos meses se le ha puesto mucha confianza y esperanza a que la solución venga solo por la presión externa, y lo que han demostrado los hecho a lo largo del tiempo es que eso es equivocado, aquí no va a haber, y eso hay que decirlo claramente, una alianza internacional liberadora que nos venga a sacar de encima al régimen de Nicolás Maduro, no digo que no pueda ocurrir un conflicto militar en algún momento, pero eso no está ni siquiera en los planes de la única potencia del mundo que podría llevar adelante algo así, que son los Estados Unidos, por lo tanto la oposición tiene que repensar su estrategia en función de sus comisiones internas, que creo que es lo que Juan Guaidó ha venido haciendo en los últimos días”, detalló Benítez vía telefónica a César Miguel Rondón por América Digital Noticias.

El profesor agregó que “uno ve lo que viene ocurriendo con el Faes, el terrorismo de Estado que viene ejerciendo desde hace años por denuncias de incluso la expresidenta Michelle Bachelet en su informe, de la ONU, 18 mil ejecuciones extrajudiciales en cuatro años hacen que Nicolás Maduro sea un dictador con un peor registro que el de Pinochet o de la dictadura argentina, y sin embargo, la oposición venezolana no le da la prioridad que le debería dar, porque el caso de “Pipo” Rada es sólo un caso de 18 mil casos más, y mientras tanto le dan más importancia al TIAR, y a fantasías, como una supuesta o hipotética alianza internacional liberadora que todos sabemos que no va a ocurrir, entonces lo que hay que hacer aquí es tomar las violaciones masivas de derechos humanos y a los derechos sociales de los venezolanos y de sus libertades públicas porque ese es el centro del problema, ahí no está donde se ve el ejercicio de la usurpación de Nicolás Maduro, pero bueno, aquí uno ve una inversión de prioridades políticas y de valores morales, que en la oportunidad que uno tenga, tiene que denunciar y poner el punto sobre la i”.

Etiquetas: intervención | Pedro Benítez | Venezuela