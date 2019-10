No entendemos que no haya un pronunciamiento oficial del caso Rada: Dennis Fernández

Jhoan Meléndez / 23 oct 2019.- La presidenta de la Comisión de Política Interior de la AN, Dennis Fernández, informó que desde dicha comisión se inició ya una investigación entorno a la muerte del concejal Edmundo “Pipo” Rada.



“Este hecho es muy lamentable, lo dijimos ayer en la sesión de la AN… Es un venezolanos que se dedicaba a hacer actividad social y política. No quisiéramos pensar que se trata de una situación política. La comisión da inicio a abrir el procedimiento de investigación, el cual llevará consigo las denuncias que tengamos que hacer en los organismos nacionales e internacionales. No nos explicamos como no hay un pronunciamiento oficial de este caso”, aseguró Fernández en rueda de prensa.

La parlamentaria afirmó que en un país “donde existan instituciones con verdadera autonomía e independencia, nosotros no estaríamos hoy reunidos pidiendo un pronunciamiento oficial y que se haga justicia sobre este caso y otros más”.

“Si se hubiese observado lo más elemental del informe Bachelet, quizás hoy no estaríamos lamentando este hecho”, puntualizó Fernández.

