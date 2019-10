No conseguirán amedrentar a la oposición con asesinato de Rada, denunció penalista

ND / 18 oct 2019 – El abogado penalista Luis Izquiel aseveró este viernes que el asesinato del concejal Edmundo Rada “no pareciera” que fuera un hecho realizado por el hampa común sino una muerte por “asuntos políticos” y recalcó en que el Faes pudiera estar detrás de este suceso.

“Hay una serie de evidencias que hacen presumir que el asesinato de Edmundo Rada tiene que ver con asuntos políticos. Hace menos de un mes, Rada organizó, junto con otros líderes de la comunidad de Petare, la visita de Juan Guaidó a este lugar la cual fue muy exitosa por cierto, posteriormente participó en otra protesta y su hermano manifestó que “Pipo” Rada le había dicho que estaba preocupado porque funcionarios del Faes lo habían fotografiado, y los que vivimos en Venezuela sabemos lo que significa una amenaza de este grupo de exterminio del régimen de Nicolás Maduro”, expresó Izquiel al programa Código 58 de TVVenezuela Noticias.

El jurista agregó que “lo que pasa es que la Faes comete cerca de 7 mil ejecuciones extrajudiciales por año y esto no lo digo yo, está plasmado en el informe Bachelet, el modus operandi de este grupo es cerrar las entradas del sector popular a donde van a ejercer la operación, tumban las puertas de la vivienda y proceden a ejecutar extrajudicialmente a los ciudadanos que están buscando, y según informes muchas veces asesinan a inocentes. Hay otra faceta, que es que el Faes se usa para violar derechos humanos de personas que participan en protestas, la forma en que fue asesinado Rada quizás no fue la forma tradicional que usa el Faes, aunque quizás tuvieron otra motivación para hacerlo. La forma en que murió no pareciera que fue de una víctima del hampa común que está desatada en Venezuela, aquí pareciera que hay alguna intención de enviar algún mensaje”.

“Lo que queremos todos los venezolanos es que se sepa la verdad de lo ocurrido, y que todas esas dudas y sospechas de que fue un asesinato político sean despejadas, el problema en Venezuela es que el Ministerio Público, el Cicpc y demás poderes está totalmente secuestrada por la dictadura, aquí no hay investigaciones independientes, acá no hay posibilidad de usar el Protocolo de Minnesota que plantea Bachelet, donde una comisión internacional participaría en la investigación de este tipo de hechos. Si esto se trató de un asesinato político con la intención de amedrentar a la población, creo que no lo van a lograr, y lo creo porque después del asesinato de Fernando Albán, muchísimos líderes sociales, gente que está en contra de esta dictadura, continuó haciendo su trabajo, por supuesto con los temores normales en un país donde no hay Estado de derecho, y los que están en el poder están dispuestos a todo para seguir en el poder, después de este asesinato la gente seguirá organizándose y seguirán las acciones en contra de la dictadura de Nicolás Maduro”, concluyó.

