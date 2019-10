No apoyo invasión militar de EEUU a Venezuela sino vuelta al diálogo, afirmó congresista Castro

ND / 11 oct 2019 – El congresista demócrata de EEUU, Joaquín Castro, aseveró este viernes que se debe insistir en la necesidad de encontrar un instrumento de protección para migrantes como el TPS, para dar estatus migratorio legal a venezolanos en territorio estadounidense.

“Pensamos en un TPS para los venezolanos que ha huido de Venezuela por el peligro que corren sus vidas, EEUU debería cumplir con su palabra de apoyo, y debería ofrecerles un estatus temporal, para que así puedan permanecer seguros en el país. Esto de ley pasó con fuerza en la Cámara, y ahora está en el Senado, y necesitamos poner la mayor presión posible sobre los senadores para que acojan esta legislación, y sobre el presiente para que la firme”, afirmó Castro a Voz de América.

El congresista agregó que “EEUU debería apoyar a los venezolanos permitiéndoles elegir al líder del país que ellos desean. No apoyo una invasión militar de EEUU a Venezuela, dada nuestra historia militar en la región, no creo que eso sea productivo ni para Venezuela ni para nuestra relación con Latinoamérica, el presidente ha dado diversas opciones de lo que quiere hacer con Venezuela, no quiero ver acciones militares de EEUU en contra de Venezuela, y pienso que la mayoría de la población de EEUU y el Congreso no lo quieren, pienso que todas las partes deben volver a las mesas de negociación, y lo que ellos necesitan es negociar el proceso para llevar a cabo elecciones justas, es decir, que la gente de Venezuela de una vez por todas pueda escoger un líder”.

