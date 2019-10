Moviéndonos un poco más podemos sacar a la narcotiranía de la ONU: Diego Arria

ND / 17 oct 2019 – El exembajador en la ONU, Diego Arria, sostuvo este jueves que el siguiente paso es conseguir 11 votos que se integren a los 96 sufragios que hay para tratar de retirar las credenciales de la “narcotiranía” de Nicolás Maduro en la ONU.

“La cúpula política del mundo es el Consejo de Seguridad de la ONU, y la integran China y Rusia, que no son para nada ejemplos de democracia, en las Naciones Unidas un gran porcentaje de esos países no tienen ni democracia ni libertad, en el Consejo de DDHH en el reingreso de la narcotiranía venezolana por segunda vez es sustituyendo a Cuba que precisamente su modelo no corresponde a los DDHH, las Naciones Unidas reúne toda clase de gobiernos y estados, y la realidad es que hay en este caso 106 países que no les interesa la violación de los DDHH, y esa es una realidad. He visto tantas tragedias pasar frente a mi cuando estaba en el Consejo de la ONU, como mataron medio millón de personas en Ruanda antes de que el Consejo actuara, 200 mil en Bosnia, entonces la tragedia del día de hoy es algo que no escandaliza a ninguno de los que conoce las Naciones Unidas, claro pero los empobrece humanamente”, afirmó Arria al programa Código 58 de TVVenezuela Noticias.

El exembajador en la ONU agregó que “sí los países hubiesen estado obligados a votar públicamente, hay una gran cantidad de países que no fuesen apoyado públicamente a la narco tiranía conociendo las vinculaciones que tiene con respecto al narcotráfico, y no sólo eso, sino la misma Comisión creó un equipo para investigar la violación de DDHH en Venezuela. Por primera vez sabemos que tenemos 96 países en contra del régimen de Maduro, ellos han perdido un tercio, porque antes tuvieron 150 votos cuando fueron, si tuviésemos 10 o 11 países más, los podríamos sacar de las Naciones Unidas desconociendo sus credenciales, lo que toca ahora es sacarlos de las Naciones Unidas. Costa Rica dio un ejemplo extraordinario, al sacar la bandera de DDHH por ayudar a Venezuela. Una bendición escondida dentro de la batalla es conocer que tenemos el apoyo de 96 países, y es más fácil conseguir el apoyo de 10 o 11 países, y esa cantidad es modificable”.

“No fue un buen día para nada para los DDHH, no sólo para nosotros los venezolanos, sino para la humanidad en general, la realidad venezolana es penosa pero hay que manejarla, hoy perdimos una batalla pero para nada la guerra, y esto es un anticipo de una especie de bendición escondida que nos indica que moviéndonos un poco más, buscando otros recursos, podemos sacar a la narcotiranía de la ONU. Debemos activarnos para desconocer las credenciales de la narco tiranía en las Naciones Unidas”, concluyó.

