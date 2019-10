Moncada: ONU rechaza el bloqueo de nuestros fondos, ¡Devuelvan lo que le robaron al pueblo!

Anaisa Rodríguez / 17 oct 2019.- El embajador oficialista ante la ONU, Samuel Moncada, celebró este jueves que Venezuela mantenga su asiento en el Consejo de DDHH de la ONU y exigió que sean liberados los fondos de Venezuela que están bloqueados por las sanciones.

“Al grupo de países saqueadores de los bienes venezolanos en el mundo le exigimos que devuelvan lo que robaron al pueblo. No aceptamos que bloqueen nuestros fondos para comprar medicinas con la excusa de un enclave colonial que la ONU rechaza”, escribió en Twitter, tras conocerse los resultados de la votación general del consejo de DDHH de la ONU.

Moncada aseveró que las sanciones han afectado a millones de inocentes. “Esta victoria es del pueblo venezolano,de su heroica resistencia ante las agresiones coloniales,de su dignidad sobre los que se humillan rogando invasiones extranjeras y violaciones a los derechos humanos de millones de inocentes con crueles extorsiones llamadas sanciones”.

Y agregó “ha triunfado el derecho internacional y el intento de imponer un enclave colonial en Venezuela ha fracasado. La ONU ha demostrado que pertenece a toda la humanidad y no a un pequeño grupo que quiere usarla para imponer su supremacía. Las Naciones Unidas no pueden ser extorsionadas hasta la sumisión, Venezuela tampoco. ¡Venezuela no está en venta, el mundo no está en venta. Nadie puede comprarnos!”.

Recordó que el 10 de abril, el vicepresidente de los EEUU al frente de una coalición de más de 50 países, ordenó en el Consejo de Seguridad nuestra expulsión de las Naciones Unidas. “Para cumplir la orden de someter a Venezuela sufrimos una campaña de agresiones que van desde la cruel asfixia económica contra millones de compatriotas inocentes, pasando por el saqueo de nuestros bienes nacionales en el exterior y la amenaza de invasión militar”.

A la vez que agradeció a los países que apoyaron a Venezuela. “Desde el fondo de nuestros corazones. No faltaremos a su confianza y nunca olvidaremos lo que han hecho por nuestro pueblo y por la Carta de la ONU”.

“105 países del mundo le dicen a Venezuela: estamos con ustedes, confiamos en ustedes. Agradecemos la solidaridad mundial y sabremos corresponder como miembros responsables de la comunidad internacional”, aseguró.

