Ministra de Gobierno ecuatoriano: En ningún caso la policía utilizó la fuerza letal

Jesús A. Herrera S. / 15 oct 2019.- La ministra del Gobierno de Ecuador, María Paula Romo, ofreció un balance este martes sobre las protestas que duraron alrededor de 11 días y que fueron en su mayoría violentas, contra unas medidas económicas anunciadas por el presidente Lenín Moreno.



En rueda de prensa, Romo dijo que las personas fallecidas registradas en las protestas fueron 6 y que no hay reporte de personas desaparecidas ni denuncias por desaparición en el contexto de las protestas y que “en ningún caso la policía utilizó la fuerza letal”

“La idea es que se sepa exactamente lo que ha sucedido en el país. Estos datos igual van a ser validados, así como el hecho de los nombres repetidos, esto es algo muy delicado”,

Contó en 202 la cantidad de policías secuestrados, razón por la que expresó: “Estos actos no se justifican, ellos actuaron con respeto. Una sola vez se empleo el equipo táctico y fue cuando hubo un grupo de policías secuestrados”.

Señaló que 1.507 personas fueron atendidas por un centro de salud y que la mayoría pasó por un proceso de atención ambulatoria. “La cifra total de policías fueron 435, algunos todavía están hospitalizados”, acotó.

“Tenemos a dos policías que perdieron uno de sus ojos, estamos trabajando para conseguir las prótesis, otros perdieron la dentadura. Fueron afectados no solamente físicamente sino verbalmente”, criticó Romo.

Por otra parte, respecto a la presunta participación de venezolanos adeptos al gobierno en estas manifestaciones, señaló que cuando se tenga la información precisa, “ahí será cuando podamos tildar de terroristas o no, antes no los podemos calificar porque no lo sabemos y eso implica muchas cosas”.

“La cancillería del Ecuador son los que se van a pronunciar para indicar el nombre de las personas que solicitaron asilo político en algunas de las embajadas que se encuentran en la nación”, aseveró.

Entre otras cosas, rechazó que muchos ciudadanos se vieron afectados por las protestas y ni siquiera participaron, “esto tiene que ver con aquel paciente que tenía su tratamiento de diálisis y no pudo llegar o aquel que se quedó sin agua potable, son muchos”.

“Los conflictos fueron escalando de manera imprevista. Nunca hemos tenido que custodiar varias instalaciones públicas al mismo tiempo”, indicó, al tiempo de contabilizar en 42 las ambulancias que fueron dañadas. “No les importó y así como esto, las comunicaciones también se vieron gravemente conectadas”, dijo.

