Plan País Infraestructura (IV)

En un escrito para la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat, de julio de 2012, el arquitecto Marco Negrón terminaba preguntándose “¿por qué las personas creativas tienden a concentrarse en ciertos lugares? En un mundo donde la gente goza de una alta movilidad, ¿por qué ellas prefieren algunas ciudades sobre otras y por cuáles razones?”

La respuesta a tales interrogantes quedaría clara pocos años después y no es otra que una combinación de muy buenas condiciones de habitabilidad (servicios públicos, equipamientos urbanos, espacios públicos, salud, educación, seguridad, diversión, cultura, artes, gastronomía, cultura ciudadana, así como hospitalidad, encanto y atractivo), con excelentes condiciones para la competitividad (redes de TIC, centros de investigación tecnológica, universidades de alto nivel, acoplamiento universidades-empresas, sistema financiero fuerte, competitivo capital de riesgo, apoyo estatal y social al emprendimiento, registro de empresas en horas, eliminación de la burocracia, simplificación de trámites, bajos niveles de corrupción, modernos parques industriales, centros de convenciones, realización de congresos internacionales, tolerancia al fracaso, diversidad de género, diversidad sexual, etc.) y con el cumplimiento decidido de condiciones de sostenibilidad (Objetivos de Desarrollo Sostenibles). Todo lo anterior llega a configurar en el tiempo lo que se conoce como ciudades vibrantes, que atraen por su dinámica y espíritu cosmopolita, algo que no se compra en botica.

Quizá el Plan País Infraestructura, al igual que el arquitecto años atrás, desconociera esta nueva realidad porque de otra forma no se entiende la siguiente declaración: “Transformaremos las ciudades haciendo de la vida pública un motor de desarrollo, emprendimiento, diseño, participación política y gobernanza”. La vida pública que se da en los espacios de la urbe y que corresponden a la esfera de la habitabilidad, por sí misma, no se convierte en un motor de desarrollo, a menos que existan excelentes condiciones de competitividad y sostenibilidad. Este error conceptual en el que se persiste reiteradamente por darle al espacio público un rol protagónico que no tiene es consecuencia de una ausencia de visión.

Por cierto, cuando se explicaba el concepto de espacio público se utilizaba el ejemplo de una plaza como referencia de ello; sin embargo también se la definió como un equipamiento urbano (lo cual es cierto). El asunto es que si queremos ser didácticos y lograr que la audiencia nos entienda, no podemos poner un ejemplo ambiguo porque confundimos. O por lo menos no convenía definirla como lo segundo.

Una de las láminas de la segunda presentación de Plan País Infraestructura muestra un gráfico con los espacios públicos ubicados en el centro, y alrededor los equipamientos urbanos, la vivienda, los servicios públicos y la movilidad, cuando la posición central claramente debía estar ocupada por la vivienda, porque es para los residentes de ella, los ciudadanos, que existe la infraestructura pública.

En otra lámina de Plan País Infraestructura, correspondiente a la primera presentación, se plantea la elaboración de un “Plan Nacional Territorial”. El asunto es que estos planes previstos en la LOOT, no se conocen y si se hicieron fueron muy poco difundidos y no se puede decir que aplicados. El tema es que no por ello esta planificación es innecesaria, sino que por el contrario es muy importante. Lo que ocurre es que no es una mera planificación territorial, ni tampoco un simple plan de ordenación del territorio, sino que ahora es un instrumento de ordenación y “desarrollo” del territorio. Pero ya no debería ser un plan, con metas, recursos, tiempos, etc., algo muy rígido, sino que deben ser “Lineamientos Nacionales para la Ordenación y Desarrollo del Territorio”.

La presentación sobre equipamientos urbanos fue una mera lista enunciativa de la cantidad de estos elementos que hay que construir o mejorar, pero no se explicó la importancia de ellos para la habitabilidad, competitividad o sostenibilidad de la ciudad que es lo importante y relevante.

vaya al foro

Etiquetas: Miguel Méndez Rodulfo