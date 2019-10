Rechazan a los migrantes porque son pobres: Dip. Correa

Jhoan Meléndez / 16 oct 2019.- El presidente de la Comisión de Asuntos Migratorios de la AN, José Gregorio Correa, pidió compresión por parte de los países que reciben a los migrantes venezolanos que huyen de la crisis del país.



“Le pedimos compresión a los países con nuestros venezolanos, que tengan bondad, porque estamos atravesando una crisis, la migración más severa desde Guaicaipuro para acá”, dijo Correa.

En ese sentido explicó que los venezolanos sufren de aporofobia, término que significa rechazo a una persona por condición de pobreza. “La migración cada día va aumentando, entonces hay venezolanos que se van hasta con 100 dólares, muy poca plata porque tienen muy pocos recursos, entonces ahí vemos la aporofobia porque cuando llegan lo hacen casi en estado de necesidad”, aseveró el parlamentario en entrevista a Unión Radio.

En ese sentido señaló que “no podemos ver el tema de la migración por ideología política. Eso no es problema de Trump, de los chinos, de los rusos, no, es un tema venezolano, no puede ser un tema político”.

“¿Qué pido yo? Atención consular para los venezolanos, que abran los consulados ¿cómo es posible que el Consulado de Miami estuvo cerrado por ocho años porque el presidente de turno se puso bravo?… ¿Qué pasa con un venezolano que se le pierde el pasaporte en el exterior? ¿En dónde lo saca?”, cuestionó.

Por otra parte añadió que los anuncios hecho hoy por el gobierno sobre el establecimiento de grupos de trabajos que abordarán la designación del CNE, son solo “promesas a futuro”.

Lea más: Al menos 10 mil pacientes con VIH han emigrado del país, según Aid for Aids

vaya al foro

Etiquetas: Aporofobia | José Gregorio Correa | migrantes