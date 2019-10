Miami Mundo: “La gente emigra en busca de la felicidad, pero no se prepara para el efecto psicológico”

ND / 18 oct 2019.- La psicóloga clínica, Helen Lupo, afirmó en una entrevista para Miami Mundo que las personas que emigran lo hacen en búsqueda de una felicidad plena, pero no saben realmente con lo que se van a encontrar; aseguró que se preparan para la sobrevivencia, pero no para el efecto psicológico que eso tiene.

La piscóloga recomienda ser tolerante, responder de la mejor manera posible cuando no están dando las herramientas para hacerlo, “estamos acostumbrados a hacer el bien cuando nos hacen bien (…) El proceso migratorio no es un proceso que nos va a retribuir de inmediato, sino todo lo contrario va a poner a prueba todos nuestros recursos psicológicos porque lo que podemos tener es la posibilidad de sacar la parte negativa del ser”

Sobre la preparación psicológica para migrar, la doctora indicó que esta tiene que venir de las virtudes y fortalezas como humanos. “Son movimientos que retan y a derrumban todo el ser anterior y todo el rol que jugaba en la sociedad antigua (…) son pruebas absolutamente fuertes para la psicología de la mente, y la persona va a tener que hacer gala de sus virtudes”.

