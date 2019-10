MCM: Financian la “desestabilización” en América Latina con el dinero de los venezolanos

ND / 14 oct 2019 – La coordinadora nacional de Vente Venezuela, María Corina Machado, sostuvo este lunes que los hechos violentos que ocurrieron en Ecuador tienen que ver con el Foro de Sao Paulo y la financiación a la “desestabilización” que ha hecho el régimen de Nicolás Maduro.

“Que nadie lo dude, ahí está la traza, ahí está la acción del dinero de los venezolanos, una sociedad que hoy muere de hambre, financiando la desestabilización de toda América Latina, ahora, obviamente el presidente Lenín Moreno tiene un respaldo enorme, no solamente de los gobiernos del hemisferio, sino de los pueblos del hemisferio, tiene el apoyo del pueblo de Venezuela y yo creo que esto es un hito en la lucha para erradicar un estado criminal no solamente de Venezuela, sino del hemisferio, para quienes tenían dudas, para quienes decían que el régimen se podía contener dentro de Venezuela, ahí está la demostración, hay que actuar con firmeza y mañana es un día muy importante en la reunión que hay del Consejo Permanente de la OEA”, aseguró Machado en un video compartido en su cuenta Twitter junto un texto donde afirma que “lo que ocurre en Ecuador no es una reacción del movimiento indígena, por detrás está el Foro de Sao Paulo y una operación financiada”.

La Coordinadora Nacional de Vente Venezuela acompañó el llamado a la defensa de la universidad venezolana realizado por la rectora de la UCV, Cecilia García Arocha, en nombre de la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios (Averu). La dirigente calificó de inaceptable “lo que está ocurriendo contra la universidad, contra el pensamiento crítico y contra la educación en Venezuela”.

“Aquí está un país de pie, que se rebela, no se calla y que entiende que la defensa de la universidad es la defensa de todas las libertades: la libertad de expresión, la propiedad privada, la integración de la propia familia”, explicó la dirigente según difundió Vente Venezuela en una nota de prensa.

Etiquetas: Ecuador | María Corina Machado | Venezuela