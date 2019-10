Mauligmer Baloa: Defienden a indígenas de Ecuador cuando nosotros morimos de hepatitis

Anaisa Rodríguez, desde el Palacio Legislativo / 15 oct 2019.- La diputada suplente Mauligmer Baloa (UNT-Amazonas) rechazó este martes que el gobierno de Nicolás Maduro realice una marcha en defensa de los indígenas de Ecuador cuando los indígenas venezolanos están totalmente abandonados.

“Tenemos que salir a Brasil, a Colombia, porque somos desplazados, porque no tenemos derecho a la identidad, porque no existimos”, dijo Baloa.

Además, denunció que en Amazonas no hay Saime. “No tenemos cédulas, no hay partidas de nacimiento, no hay Saime, no hay nada de eso”. Condenó la presencia de mineros en la zona y dijo ¿A quién le consultan previamente cuando se meten los mineros a Yapacana?”.

A la vez que lamentó que cientos de indígenas sufran hepatitis por falta de vacunas. “Hace rato que no conocemos una vacuna, no me vengan a jactarse cuando han sido los primeros maltratadores en pleno siglo XXI”.

