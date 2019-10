MAS: Opositores y oficialistas en la AN deben priorizar designación de nuevo CNE

Caracas, 14 oct 2019 (PS).- Segundo Meléndez, presidente nacional del Movimiento al Socialismo MAS, exhortó a diputados opositores y oficialistas de la Asamblea Nacional a que dediquen todos sus esfuerzos en designar un nuevo Consejo Nacional Electoral, CNE.



“Para los venezolanos es muy importante esta tarea, porque ciframos nuestra esperanza en que un nuevo CNE dé confianza y garantías para adelantar los procesos necesarios que nos permitan salir de la crisis que atravesamos”, precisó el dirigente.

Explicó que el Parlamento tiene tanto la posibilidad como la responsabilidad de hacer este nombramiento en el más corto plazo. “A esa Asamblea le pedimos que atienda el clamor de los venezolanos en cuanto a la designación de un nuevo ente electoral”

Destacó que la Mesa de acuerdo nacional, instancia en la que participa la tolda naranja tomó la decisión de privilegiar el asunto de la reincorporación de la fracción parlamentaria del oficialismo a la Asamblea Nacional “porque estamos seguro que eso abre las vías para el diálogo, la negociación y los acuerdos”, esfuerzo que a su juicio viene siendo parcialmente utilizado. “Hay que ir a fondo en la búsqueda de soluciones, empezando por un nuevo CNE”, insistió.

Meléndez dijo que una de las razones por las cuales han sido fuertemente criticados por los acuerdos adelantados con el Gobierno nacional tiene que ver con que algunos no quieren comprender que “la solución hay que construirla progresivamente y paso a paso porque no hay posibilidades de un resultado global a toda la grave crisis que vive Venezuela”, subrayando además que el que no haya solución le interesa a los grupos polarizados, “uno que quiere mantenerse en el poder y otro que quiere acceder a él”.

Por otra parte, mostró su preocupación por la demora en cuanto al cumplimiento del convenio sobre la liberación de los Presos políticos. “Nuestro llamado de atención va dirigido al Gobierno nacional, hay acuerdos que deben implementarse de inmediato, tal como fue establecido”.

Solidaridad con Ecuador

Segundo Meléndez calificó la situación que se ha vivido en Ecuador las últimas semanas como “grave, tensa, de violencia, de represión” y celebró que el proceso de negociación que finalmente se dio, permitió al menos por ahora contener el proceso de deterioro de la institucionalidad así como de una situación práctica de ingobernabilidad”.

Hizo un llamado a los venezolanos a tomar en cuenta lo ocurrido en el país suramericano. “El diálogo, la negociación y la búsqueda de acuerdos demostraron en el caso de Ecuador que son un instrumento eficaz de la democracia, si se maneja con la debida prudencia y responsabilidad porque, a pesar de las dificultados y las diferencias, es posible dialogar, negociar y llegar a acuerdos”, concluyó.

Juan José Ojeda Díaz / Prensa de Solidaridad

@juanjoseojeda

Etiquetas: AN | CNE | MAS | Segundo Meléndez