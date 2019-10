El Frente Polisario será puesto en evidencia en la ONU

El Centro de Estudios del Magreb Para las Américas ha puesto en evidencia en el ámbito internacional a los terroristas del Frente Polisario y a organizaciones de DDHH que sirven objetivos ajenos para los que fueron creados.

El Frente Polisario se encuentra tan aislado que se queja de que en el PSOE (Partido Socialista Obrero Español) no hay referencia alguna al derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui. Esta falacia de autodeterminación ya ha sido zanjada por Marruecos pero ellos quieren autodeterminación controlada por un grupo de asesinos y comerciantes de los DDHH. Además, si hablan tanto de independencia nos preguntamos por qué razón o motivos recurren a España cuando Marruecos logró independizarse del colonialismo español hace más de 4 décadas? ¿Son colonialistas? Pero eso no es todo, tampoco están muy contentos con el nuevo régimen argelino que dejó de prestarles atención y ayuda.

Mientras tanto estos pseudo independentistas siguen asesinado y torturando a quienes no están de acuerdo con su pensamiento único. Por ejemplo, Bouna Ould El Alem fue vilmente asesinado en la cárcel de Rachid a manos de verdugos del Polisario bajo el mando del actual SG Brahim Ghali. Está comprobado que Brahim Ghali, Bachir Mustafa Sayed, Sidahmed Batal, Brahim Beidila Gregado son autores de crímenes contra la humanidad y son investigados por la Audiencia Nacional española. El Polisario sigue asesinando, apresando, torturando a los disidentes; hace poco, dos disidentes del Frente Polisario, uno de ellos con nacionalidad española, fueron detenidos en los campamentos de refugiados de Tinduf (Argelia), según ha denunciado la Asociación Saharaui de Defensa de los Derechos Humanos (Asahdedh).

A mediados de septiembre, el opositor Mulay Abba Buzeid fue capturado por supuestos policías tras una concentración ante las oficinas de la agencia de la ONU para los refugiados (Acnur) en Rabuni, capital administrativa de los campamentos de refugiados, en territorio argelino, para reclamar libertad de expresión y movimiento. A este se sumó un día después, en las inmediaciones de Rabuni, la detención de Bua Da Mohamed Fadel Breica, nacido en el Sahara, de 51 años, y con pasaporte y nacionalidad española.

El autodenominado gobierno en el exilio que administra los campamentos en Argelia para refugiados que en realidad son secuestrados saharauis arrestó a tres disidentes y un “juez de instrucción” estudia acusarlos de traición y otros cargos según organismos de DD.HH. de Europa.

Los hombres están prisioneros de las fuerzas de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), controlada por el Frente Polisario, el movimiento político terrorista que busca, según ellos, la autodeterminación del Sáhara Occidental. La RASD supuestamente administra una porción pequeñísima del Sáhara Occidental y también los aproximadamente algunos miles de supuestos refugiados saharauis que viven en campamentos en la frontera con Argelia.

“Sin vigilancia: Derechos Humanos en los campamentos de refugiados de Tinduf” (Off the Radar: Human Rights in the Tindouf Refugee Camps) es un estudio muy exhaustivo del problema del Polisario que haya efectuado hasta ahora una organización internacional de derechos humanos. Se basa en entrevistas efectuadas durante una visita de dos semanas a los campamentos y en entrevistas realizadas en otros sitios. La ONU mantiene una misión de paz en Sahara Occidental pero a diferencia de la mayoría de las misiones similares en otras regiones del mundo, no efectúa un monitoreo periódico de derechos humanos en el territorio ocupado por la RASD ni en los campamentos de refugiados según este estudio.

Yo, personalmente, entrevisté a dos varones y una dama que huyeron de los campamentos del Polisario en Tinduf. Los hombres, quienes lograron reunirse, en Marruecos, con sus parientes después de más de 14 años de ser prisioneros del Polisario aún tenían claras muestras de las torturas, la dama fue enviada a estudiar a Cuba, de donde, una vez graduada, pudo huir hacia Marruecos.

“Si bien el Polisario tolera cierto grado de expresión y manifestaciones críticas a su gestión, se recibieron señalamientos creíbles de que algunos disidentes habrían sido perseguidos por las autoridades. Asimismo, se han infringido los derechos de muchos civiles que fueron juzgados en tribunales militares y en casos aislados, subsisten condiciones similares a la esclavitud”.

Todo lo anterior no lo ve la activista, supuestamente, de DD.HH., ganadora del Premio Alternativo de DD.HH. Aminatou Haidar, quien defiende al Polisario que se encuentra investigado por secuestro de mujeres, tráfico de armas y personas, robo de alimentos para refugiados, narcotráficos, graves atropellos a los derechos humanos, persecución, asesinato, cárcel y tortura para miembros de organizaciones de DD.HH. del mismo Polisario por discrepar de los métodos de los dirigentes. Muchos dirigentes del Polisario tienen órdenes de búsqueda y captura ordenados por tribunales españoles que los acusan de cometer crímenes de lesa humanidad. Al respecto es altamente recomendable leer el artículo “Distinción a grupo terrorista que viola DDHH desprestigia Premio Nobel Alternativo”. Del chileno Juan C. Moraga D., Ex Preso Político, publicado en www.infomarruecos.ma.

Juan Carlos Moraga, quien es, además, miembro del Centro de Estudios del Magreb Para las Américas, junto a la Presidenta de ese Centro, Carmen Ximena Zamora, están viajando a la ONU a la IV Comisión de Descolonización que se llevará a cabo en Nueva York entre el 6 y 10 de octubre, en donde intervendrán dando a conocer la posición del Centro en relación al Sahara Occidental, el cual visitaron hace poco tiempo. Moraga es también miembro de Derechos Humanos sin Fronteras, organización que nace para dar equilibrio en los estudios e informes de DD.HH. los cuales son muchas veces vistos desde una perspectiva influenciada externamente para servir intereses ajenos a sus objetivos como sucede con Amnesty International (de la cual fui director y renuncié a ella por esas razones), y Human Right Watch, organizaciones que funcionan como empresas privadas pues su verdadero beneficio es el lucro económico.

En la IV Comisión de Descolonización de la ONU, en donde también participará el Frente Polisario se dejará a estos terroristas en evidencia por sus crímenes y esto, en gran medida, será obra, entre otros, del Centro de Estudios del Magreb Para las Américas, organismo que los ha denunciado internacionalmente así como ha dejado en evidencia a algunos supuestos organismos de DD.HH. y sus activistas que sin visitar nunca al Sahara Occidental han inventado supuestos delitos del Reino de Marruecos.

Ph.D., Director (y primer Presidente) del Centro de Estudios del Magreb Para las Américas

e-mail: [email protected]

vaya al foro

Etiquetas: Mario H. Concha Vergara